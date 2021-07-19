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В ФИОП «Роснано» назначен генеральный директор

Наблюдательный совет Фонда инфраструктурных и образовательных программ назначил генеральным директором Фонда инфраструктурных и образовательных программ Руслана Титова.

Руслан Титов работает в Фонде с 2012 года, координировал создание федеральной сети нанотехнологических центров и стартап-студий, ведущих строительство более 800 deeptech-стартапов.

При его участии создавались: группа «Техноспарк»; «Байкал электроникс»; OCSiAl; завод ветролопастей «Вестас рус» и др.

Развивал инфраструктуру трансфера технологий в Россию из-за рубежа (Европа, Китай).

Отмечен благодарностью Президента России за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ – один из крупнейших институтов инновационного развития в России.

Цель деятельности фонда – финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и других высокотехнологичных секторов экономики путем реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области сквозных цифровых технологий.

Председателем правления фонда является председатель правления УК «Роснано» Сергей Куликов.

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