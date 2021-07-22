«АМТ-Груп» объявляет о назначении директора филиала компании в республике Беларусь

«АМТ-Груп» объявляет о назначении Игоря Майорова директором филиала компании в Республике Беларусь.

В сферу ответственности Игоря Майорова входит расширение присутствия компании на отраслевых рынках, усиление экспертизы компании по основным технологическим направлениям, развитие продуктового портфеля, а также решение административно-управленческих вопросов.

В ближайших планах компании – создание подразделения по разработке программных продуктов и оказание консалтинговых услуг в этой области. Для реализации этих задач будет значительно усилена команда «АМТ-Груп» в Республике Беларусь.

«Мы рады, что такой профессионал, как Игорь Майоров, присоединился к нашей команде, - комментирует назначение Андрэ Маньковский, президент «АМТ-Груп». – Перед Игорем и всем коллективом «АМТ-Груп» в Республике Беларусь стоят амбициозные задачи по масштабированию бизнеса компании за счет расширения предлагаемых продуктов и услуг. Мы также рассчитываем на обширный опыт Игоря Майорова в работе с коммерческими и государственными организациями, наша главная задача – развитие сотрудничества с существующими и привлечение новых заказчиков».

Майоров Игорь Геннадьевич получил высшее образование в БГТУ, на факультете «Экономика и управление на предприятии». Сразу после университета начал работать в сфере информационных технологий, в области продаж и управления проектами. Параллельно закончил магистратуру в Академии Управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Электронное правительство». Обладает большим опытом работы в международных компаниях. До прихода в «АМТ-Груп» работал в компании Softline Group («Софтлайнбел»).