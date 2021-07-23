Более 27 тысяч предпринимателей с начала 2021 года стали участниками бесплатных обучающих мероприятий проекта «Малый бизнес Москвы»

Московские предприниматели и те, кто только делает первые шаги в этом направлении, могут пройти бизнес-обучение бесплатно в рамках масштабной комплексной поддержки от ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ). Заммэра Наталья Сергунина отметила, что знания, которыми с участниками делятся топовые спикеры, помогут развить свое дело и оптимизировать бизнес-процессы.

«Более 27 тыс. человек с начала года приняли участие почти в 700 бесплатных деловых мероприятиях и программах МБМ. Недавно был запущен многоуровневый формат обучения по самым разным направлениям. Он включает в себя встречи с экспертами и серию онлайн-курсов. Такая структура позволяет комплексно охватить тему и ответить на большее количество вопросов», — сказала Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

По ее словам, уже прошли многоуровневые циклы по темам «Самозанятые», «Сайт компании и его продвижение», «Маркетинг», «Финансы, бухгалтерия и налоги», «Эффективные коммуникации». Среди программ обучения востребованы «Стартап-школа МБМ» и бизнес-акселераторы. За первое полугодие 2021 г. число слушателей «Стартап-школы МБМ» составило более 1,1 тыс. человек. Это свыше 70% от числа участников за 2020 г. Здесь начинающие предприниматели за пять дней изучают основы открытия и ведения своего дела. После завершения можно получить помощь в подготовке документов для регистрации юридического лица или ИП в одном из центров услуг для бизнеса.

Для тех, кто хотел бы вывести свой бизнес на новый уровень, МБМ проводит бесплатные акселераторы. Семинедельная интенсивная программа помогает запустить новые продукты и увеличить продажи. С начала этого года реализованы два потока акселерационной программы для предпринимателей из сферы бытовых услуг и бьюти-индустрии. На участие в каждом подали более 100 заявок. По итогам программы участники смогли перестроить маркетинговую стратегию, разработать новую линейку продуктов и услуг, а также увеличить клиентскую базу и объемы продаж. Осенью этого года состоится акселератор для гостиничного бизнеса, туризма и общественного питания.

Подобрать подходящее обучение можно, построив «Индивидуальную траекторию развития», которая доступна на сайте МБМ. После тестирования пользователь определяет свой уровень бизнес-компетенций, ставит цели и достигает их, следуя рекомендациям. Полное расписание всех мероприятий доступно на сайте МБМ.

В выборе бизнес-обучения также поможет онлайн-сервис «Интерактивный помощник». Он адресно подбирает подходящую образовательную поддержку и другие виды помощи предпринимателям от города — от субсидий и аренды помещений до онлайн-продуктов, которые упрощают ведение бизнеса.