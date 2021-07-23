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«Код безопасности» объявил о планах по расширению присутствия в Азербайджане

«Код безопасности» планирует расширять присутствие в Азербайджане. В активе компании уже есть контракт с одной из местных компаний. Однако планы на азербайджанский рынок гораздо масштабней.

Заместитель директора по международным и стратегическим проектам Олег Кравчук подчеркнул, что Азербайджан рассматривается как кластер для дальнейшего развития технологий информационной безопасности. Планируется создание совместного предприятия, которое наладит выпуск ИБ-решений для использования внутри страны и экспорта.

«Договорились о продолжении переговоров. Мы заявили, что хотим открыть совместное предприятие с азербайджанской стороной. Оно займется выпуском средств информационной защиты внутри Азербайджана. Планируется проведение дальнейших консультаций с министерством транспорта, связи и высоких технологий. У специалистов министерства и регулятора будет две недели на ознакомление с нашими возможностями», — сказал Кравчук.

Международный представитель «Кода безопасности» напомнил, что продукция компании защищает российские и зарубежные атомные станции, практически все госслужбы и структуры России.

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