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МТС зафиксировала всплеск интереса к своему «облачному суперкомпьютеру»

МТС зафиксировала в Московском регионе значительный рост интереса к вычислениям с помощью облачного суперкомпьютера. В первом полугодии 2021 г. спрос на аренду сервиса GPU Supercloud провайдера CloudMTS, который более чем в 100 раз ускоряет вычисления в сравнении с обычными процессорами, вырос в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это связано с растущими потребностями бизнеса в высокопроизводительных вычислительных действиях, необходимых для внедрения интеллектуальных решений на основе больших данных, искусственного интеллекта и машинного обучения.

Спрос на высокоскоростные вычисления на данный момент формируют компании из среднего и крупного бизнеса Москвы, которые активно внедряют новые цифровые технологии для ускорения реализации проектов и повышения эффективности бизнес-процессов. Чаще всего облачным суперкомпьютером пользуются ИТ-компании, создающие программные продукты с использованием современных технологий, но постепенно вычислительный инструмент становится востребованным и в других отраслях.

Если в прошлом году 90% пользователей сервиса составляли ИТ-компании, то в 2021 г. за счет роста интереса к сверхбыстрым вычислениям со стороны научно-исследовательских компаний и производственных холдингов их доля снизилась до 75%. На крупные промышленные и торговые предприятия московского региона сегодня приходится по 10% задействованных вычислительных мощностей суперкомпьютера, оставшиеся 5% – на медицинские и страховые компании.

Чаще всего с помощью суперкомпьютера бизнес решает следующие задачи: 40% – создание интеллектуальных сервисов на основе технологий распознавания речи и компьютерного зрения (голосовые помощники и роботы); 20% – решение задач, связанных с компьютерной графикой и 3D-проектированием; 15% – разработка цифровых платформ, которые оптимизируют затраты предприятий на транспорт и обслуживание техники за счет прогнозирования событий; 10% – быстрая обработка видео в рамках системы видеоаналитики; 8% – разработка решений в области страхования с использованием предиктивного анализа; 7% – контроль доступа в «чистые» зоны и распределение потоков пациентов, распознавание и анализ снимков компьютерной томографии и стоматологических снимков.

«Потеря времени при внедрении технологического решения означает потерю лидерства, клиентов и репутации. Помочь компаниям из различных сфер, от аэрокосмического производства до создателей новых лекарств может облачный суперкомпьютер, который считает в 100 раз быстрее, чем обычный процессор, и который можно арендовать на период проекта с экономией в разы. Мы предоставили возможность российскому бизнесу пользоваться облачным суперкомпьютером еще в 2019 г. и рады, что бизнес все активнее использует сервис провайдера CloudMTS и успевает с его помощью реализовывать свои сложные интеллектуальные проекты в кратчайшие сроки», – сказал руководитель направления ML и AI сервисов облачного бизнеса МТС Станислав Обидин.

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