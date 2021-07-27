МТС приобрела контроль в блокчейн-платформе Factorin

МТС и Digital Horizon объявляют о закрытии сделки по приобретению 51% уставного капитала ООО «Факторин» за 867 миллионов рублей, из которых 350 миллионов – инвестиции в развитие компании. ООО «Факторин» владеет высокотехнологичной блокчейн-платформой Factorin для торгового финансирования. Сделка нацелена на расширение экосистемы финансовых B2B-сервисов группы МТС.

Factorin — одна из ведущих блокчейн-систем для торгового финансирования в мире и крупнейшая платформа для факторинга и динамического дисконтирования в России, к которой подключены более 40 банков и факторинговых организаций, свыше тысячи компаний покупателей и продавцов, в том числе ритейл-сети «Магнит» (АО «Тандер») и ГК «Дикси», а также розничная сеть МТС – АО «РТК».

«Эта сделка – ещё один значимый шаг в развитии цифровых продуктов и улучшении сервиса для наших B2B-клиентов. Factorin – не только самая быстрорастущая и технологичная платформа для торгового финансирования, но и единственная, предоставляющая пользователям все преимущества технологии блокчейн. Уверен, что вхождение Factorin в Группу МТС ускорит рост и упрочит лидерство компании», — отметил вице-президент по финансовым сервисам МТС, председатель правления МТС Банка Илья Филатов.

«Финансовые решения, построенные на основе технологии блокчейн — это инфраструктура будущего для транзакций. По этим рельсам в ближайшие годы «поедет» не только торговое финансирование, но и расчеты, и платежи в целом. Factorin – одна из немногих компаний, которые приближают это будущее. Я рад, что МТС смогла на ранней стадии разделить с нами видение тренда и оценить быстрый рост актива», — дополнил сооснователь и управляющий партнер Digital Horizon Алан Ваксман.

«Factorin позволяет предоставить клиентам широкий спектр продуктов торгового финансирования и запустить принципиально новые решения, которые практически невозможно воспроизвести на основе традиционных технологий. Например, благодаря нашему решению крупные компании создают свою площадку, где их поставщики и покупатели выбирают лучшее предложение финансовых провайдеров. За два года при поддержке Digital Horizon мы стали крупнейшей платформой для торгового финансирования в России. Сейчас мы привлекаем ресурсы сильнейшего партнера, чтобы удовлетворить растущий спрос рынка и предложить нашим пользователям еще больше возможностей и конкурентных преимуществ. Масштаб, экспертиза и опыт Группы МТС в сочетании с блокчейн-решениями Factorin помогут качественно трансформировать целые направления финтех-услуг для B2B-сегмента», – рассказал основатель Factorin Андрей Маклин.

МТС заключила опционное соглашение с возможностью приобретения оставшейся доли компании у основателей стартапа в будущем. Сделка получила все необходимые корпоративные одобрения.