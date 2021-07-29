«Информзащита» и НПП «Цифровые решения» договорились о сотрудничестве

«Информзащита» объявила о начале сотрудничества с Научно-производственным предприятием «Цифровые решения» – российским разработчиком и производителем телекоммуникационного оборудования, микросхем и твердотельных накопителей. Теперь системный интегратор может предлагать своим заказчикам решения вендора по доставке трафика и обеспечению полной видимости сети для систем мониторинга и информационной безопасности, а также решения для надёжной передачи и хранения данных.

По прогнозу Минпромторга, к 2025 г. доля отечественного телекоммуникационного оборудования на российском рынке увеличится до 44%. С целью формирования условий для реализации государственной стратегии в области импортозамещения и развития отечественной радиоэлектронной продукции был образован консорциум АНО «Телекоммуникационные технологии», резидентом которого является НПП «Цифровые решения».

Продукция НПП «Цифровые решения» разработана и производится в России, включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции и Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Особенно актуальным оборудование вендора будет для субъектов КИИ, имеющих строгие требования по информационной безопасности и импортонезависимости.

НПП «Цифровые решения» уже 17 лет создает российские продукты: от микросхем до готовых устройств радиоэлектронной аппаратуры. Как отмечает Сергей Плотко, начальник отдела аналитики и интеграции, среди производимой продукции главную роль играет телекоммуникационное оборудование, соответствующее всем современным техническим требованиям. Брокеры сетевых пакетов и системы зеркалирования трафика обеспечивают возможность построения систем мониторинга и информационной безопасности, отвечающих вызовам времени и требованиям регуляторов.

«Информзащита» и НПП «Цифровые решения» будут предпринимать все усилия, чтобы импортозамещение в российских компаниях проходило легко и сопровождалось повышением уровня информационной безопасности и эффективности мониторинга.