Цифровые портфолио станут доступны учащимся Ленинградской области

Создавать цифровые портфолио, чтобы фиксировать свои достижения в учебе, конкурсах, соревнованиях, учащиеся Ленинградской области смогут на образовательной платформе региона к концу 2021 г. Это упростит предоставление информации о себе при поступлении в колледжи и вузы Ленинградской области.

Государственная информационная система «Современное образование Ленинградской области» начала свою работу весной 2020 г. Заказчиком ГИС «СОЛО» выступил комитет цифрового развития региона в лице ГКУ ЛО «Оператор электронного правительства», функциональным заказчиком – комитет общего и профессионального образования. Разработчик системы – ГК «Нетрика».

В декабре 2020 г. в области были запущены в промышленную эксплуатацию девять подсистем ГИС «СОЛО», в том числе «Электронный колледж», «Электронная школа», «Электронный детский сад», «Организация дополнительного образования». Это позволило объединить на единой платформе все типы образовательных учреждений. За счет взаимосвязи подсистем соблюдается принцип наследования данных, платформа собирает их в единый цифровой профиль, при этом обеспечивается надежная защита информации.

Сейчас число пользователей системы уже превысило полмиллиона. К единой образовательной платформе региона подключены 485 детских садов, 358 школ, более 140 кружков и секций, в ней опубликовано более 7 тыс. образовательных программ.

На образовательном портале obr.lenreg.ru представлены цифровые сервисы – от записи в детский сад до знакомства с рынком труда, профориентации и трудоустройства. В результате ребенок получает поддержку на всех образовательных этапах, что повышает качество его обучения.

Количество сервисов единого образовательного портала будет увеличено. К декабрю 2021 г. на нем можно будет проводить конкурсы среди школьников и педагогов. С помощью портала пользователи смогут создавать в личном кабинете цифровые портфолио учащихся – фиксировать все учебные и общественные достижения, которые потом будут учитываться при поступлении в колледжи и высшие учебные заведения региона.

Также портал позволит подбирать путевку в детский лагерь, делать бронь и получать компенсацию. Процесс записи в детские сады станет более прозрачным, снизятся требования по предоставлению документов в бумажном виде. Благодаря интеграции с платформой hh.ru выпускники после прохождения профориентации смогут сразу оценить и востребованность профессий в регионе.