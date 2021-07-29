Wildberries увеличил число заказов на 139% до 300 млн в первом полугодии 2021 года

Wildberries представил результаты своей работы за первые шесть месяцев 2021 г.

В первом полугодии 2021 г. оборот Wildberries вырос на 70% год к году до 303 млрд руб. (оборот компании от продаж товаров и услуг покупателям и продавцам, с учетом возвратов), рост продаж товаров в штуках составил 82%. Оборот компании во II квартале 2021 г. достиг 163,6 млрд руб., что стало максимальным квартальным значением за всю историю онлайн-ритейлера – предыдущий пик был зафиксирован в IV квартале 2020 г.

Количество выполненных заказов за январь-июнь 2021 г. увеличилось на 139% до 300,2 млн, что почти сопоставимо с результатом всего 2020 г. (323,8 млн заказов). Среднее число заказов в сутки выросло с 1,5 млн в начале 2021 г. до 2 млн к июню 2021 г. В июле 2021 г. число заказов увеличилось уже на 166% год к году.

Самая высокая динамика продаж продавцов в первом полугодии 2021 г. отмечена в категориях: крупная бытовая техника (+893% год к году); товары для взрослых 18+ (+436%); строительные материалы (+413%); садовый инвентарь (+354%); зоотовары (+266%); ювелирная бижутерия (+260%); автотовары (+250%).

Наибольшие объемы продаж продавцов в первом полугодии 2021 г.: одежда, обувь и аксессуары (135,8 млрд руб., +39% год к году); товары для дома и дачи (41,6 млрд руб., +125%); детские товары (41,5 млрд руб., +46%).

«Мы продолжаем улучшать нашу онлайн-платформу и условия сотрудничества с предпринимателями. В 2021 г. наша торговая комиссия была снижена до 1% в отдельных товарных группах сегмента “электроники”, а новая модель продаж со складов селлеров заработала в региональных распределительных центрах, что позволило предпринимателям нарастить свой ассортимент на онлайн-площадке и снизить операционные расходы», – отметили в пресс-службе Wildberries.

Количество продавцов на Wildberries за шесть месяцев увеличилось на 142,7 тыс. до 234 тыс. – это в 5,5 раза больше по сравнению с июнем 2020 г. Более 80% – это представители малого и среднего бизнеса.

Wildberries продолжает расширять масштабы своей работы, чтобы российские предприниматели могли наращивать объемы своих экспортных продаж. В 2021 году компания вышла в такие страны, как США, Германия, Франция, Италия, Испания, Молдавия. В данный момент география работы Wildberries охватывает 14 стран мира.

Число точек выдачи Wildberries (собственных и партнерских) за первые шесть месяцев 2021 г. увеличилось на 25 тыс. до 118 тыс. На июль 2021 г. их количество достигло 120 тыс.

Количество зарегистрированных пользователей с начала года выросло на 6 млн до 46 млн.

Наибольшая динамика прироста числа покупателей во II квартале 2021 г. отмечена в удаленных регионах страны: Чукотский АО (+144% год к году); Забайкальский кр. (+129%); Алтайский кр. (+112%); Ингушетия (+127%); Томская обл. (+125%).