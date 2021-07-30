SAS объявляет о готовности к IPO

SAS объявила о намерении провести первичное публичное размещение акций компании (IPO) к 2024 году. Под руководством своих основателей Джима Гуднайта (Jim Goodnight) и Джона Солла (John Sall) компания вышла на тот уровень финансовой стабильности, капитала бренда и лидерства на рынке, который позволяет ей совершить этот шаг.

Чтобы подготовиться к выходу на IPO, SAS проведет ряд мероприятий, в том числе усовершенствует структуру финансовой отчетности, оптимизирует рабочие процессы и акцентирует внимание на тех сегментах своей платформы, где она может расти и добиваться успеха во благо всех заинтересованных лиц. С учетом этого заявления компания продолжит инвестировать значительные суммы и совершенствовать свои ИИ-ресурсы, программное обеспечение и решения для углубленной аналитики, чтобы по-прежнему удовлетворять потребности клиентов и укреплять лидерские позиции на постоянно растущем, динамичном и высококонкурентном рынке.

«Наша готовность к выходу на IPO открывает новые возможности для сотрудников, клиентов, сообщества и партнеров, которые смогут разделить с нами этот успех, что гарантирует нам всем блестящее будущее. SAS уверенно двигается вперед в русле принципов устойчивого развития на базе пользующегося доверием бренда и созданной нами платформы. Мы заложили прочный операционный и финансовый фундамент, что открывает перед нами еще более благоприятные перспективы. Пришла пора подготовиться к новому этапу в нашей истории», – говорит Джим Гуднайт, сооснователь и генеральный директор SAS.

Компания SAS предлагает программное обеспечение и сервисы, в основе которых лежат лучшие в своей категории аналитические и ИИ-решения, для своих постоянных клиентов из списка Forbes Global 2000. Благодаря давнему присутствию на рынке, лучшим аналитическим платформам и решениям и заслужившему доверие бренду компания стала поставщиком номер один во многих отраслях, особенно в секторах финансовых услуг, профессиональных услуг и здравоохранения, а также в государственном секторе. Компания SAS успешно развивается и показывает хорошие результаты вне зависимости от ситуации на рынке, позиционируя себя как несомненного лидера в области углубленной аналитики и искусственного интеллекта. SAS – единственный поставщик, который становился лидером рейтинга Gartner Magic Quadrant среди платформ для Data Science и Machine Learning ежегодно на протяжении всех восьми лет его составления.

В 2020 году SAS получила выручку около 3 млрд долларов США, завершая в плюсе 45-й финансовый год подряд. Кроме того, компания добилась увеличения выручки на 8,4% в первой половине 2021 года, что показывает растущий спрос на аналитику. И этот спрос необходимо удовлетворить, чтобы ускорить восстановление после опустошительной глобальной пандемии.

SAS рассчитывает и далее укреплять свои финансовые позиции в течение нескольких ближайших лет по мере подготовки к потенциальному выходу на биржу.

SAS уже давно действует на передовой в области корпоративной социальной ответственности и социальных инноваций, помогая клиентам принимать решения, меняющие мир к лучшему и обеспечивающие более экологичное будущее. Поддерживая Цели ООН в области устойчивого развития и принципы экологически чистой выработки энергии, а также используя свое программное обеспечение для решения экономических, социальных и экологических проблем, SAS сочетает технологии с деятельностью по защите общественных интересов при разработке своей коммерческой и климатической стратегии. Сотрудничая с клиентами, отраслевыми группами, некоммерческими организациями, государственными ведомствами и международными организациями, компания использует аналитику на практике для удовлетворения самых насущных потребностей – начиная с охраны окружающей среды и совершенствования образовательных процессов и заканчивая облегчением страданий людей и строительством более справедливого общества.

Компанию постоянно признают лучшим работодателем и новатором в области трудовой культуры на международной уровне за ее сознательный подход к созданию корпоративной общности и ориентированность на сотрудников.

«За долгие годы работы SAS заслужила репутацию новатора с неослабевающим вниманием к клиентам и четким представлением о корпоративной идентичности. По пути к выходу на IPO мы продолжим инвестировать в наш бренд и платформу, ставя во главу угла наши ключевые ценности и помогая клиентам решать сложнейшие проблемы», – говорит Джим Гуднайт.