«Связной»: по итогам 1 полугодия 2021 года в России продано фитнес-трекеров и умных часов на 22,5 млрд рублей

«Связной» подвел итоги развития российского рынка носимых устройств по итогам первого полугодия 2021 г. С января по июнь в России продано более 2,5 млн фитнес-трекеров и умных часов на общую сумму почти 22,5 млрд руб., что больше в сравнении с прошлым годом на 16% в натуральном выражении и 58% в денежном.

С января по июнь наиболее высокую динамику роста продемонстрировали умные часы. Так, россияне приобрели 1,1 млн устройств на общую сумму 19 млрд руб., что больше прошлогодних показателей на 49% в натуральном выражении и 72% в денежном. Средняя цена умных часов в России выросла на 15% и составила 17 тыс. руб. Наиболее популярными у россиян оказались устройства Apple, Samsung, Huawei, Amazfit и Honor.

Детские умные часы также показывают хороший рост: с января по июнь россияне приобрели 292 тыс. локаторов на сумму свыше 832 млн руб. Продажи в штуках за год выросли на 29%, в деньгах рост составил 45%. Средняя цена локатора увеличилась на 13% и составила 2,8 тыс. руб. Самыми популярными детскими устройствами стали Jet, Elari, Aimoto, Geozon и Digma.

Рынок фитнес-трекеров в первые за несколько лет начал снижаться в количестве. За первое полугодие российские потребители приобрели 1,1 млн устройств на сумму 2,7 млрд руб. В количественном выражении рынок сократился на 7%, в денежном прирост составил 4%. Средняя цена при этом выросла на 11% и составила 2,4 тыс. руб. Лидерами в данной категории стали Xiaomi, Honor, Huawei, Jet и Samsung.

«По итогу первого полугодия 2021 г. мы наблюдаем тенденцию смещения спроса в категорию умных часов. Если годом ранее фитнес-трекеры покупали охотнее за счёт их небольшой стоимости и достаточно неплохой функциональности, то благодаря расширению модельного ряда умных часов A-брендов в сегменте недорогих, например, за счёт моделей Honor Watch ES или Huawei Watch Fit, покупатели предпочитают доплатить 2-3 тыс. рублей и вместо фитнес-трекера приобрести умные часы, которые позволяют не только отслеживать показатели здоровья, но и отвечать на звонки или SMS и совершать бесконтактную оплату. Значительный рост средней цены смарт-часов и прирост продаж данной категории в денежном выражении обусловлен продажами устройств Apple и Samsung, которые занимают первое и второе место по популярности, а прирост продаж относительно первого полугодия прошлого года составил 59% и 47% в количестве и 76% и 57% в выручке соответственно», — сказал Михаил Догадин, вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной».