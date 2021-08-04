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«Ростелеком» провел оценку знаний HRBP с помощью технологии адаптивного тестирования Talenttech

Технология адаптивного тестирования, реализованная в модуле «Talenttech.Обучение», входящем в состав HCM-платформы, помогла «Ростелекому» оценить знания и навыки HR бизнес-партнеров. Благодаря данной технологии были проверены знания 92 специалистов.

Перед «Ростелекомом» изначально стояло две цели: определить, совпадает ли текущий уровень компетенции HRBP с требуемым целевым профилем, а также выявить зоны роста и подобрать персональные мероприятия для их развития. Для достижения этих целей лучше всего подходило адаптивное тестирование на базе модуля «Talenttech.Обучение».

«Перед нами стояла важная задача — проверить знания и навыки HRBP. Оценка навыков проходила с помощью решения внутренних кейсов, а для оценки знаний мы выбрали адаптивное тестирование на базе технологии и методологии от специалистов Talenttech. Выбор данного типа тестирования обусловлен тем, что за меньшее время и небольшое количество вопросов можно получить объективное представление об уровне знаний сотрудников. После проведения тестирования мы получили аналитику об уровнях компетенций наших сотрудников. По следам этого проекта в “Ростелекоме” разработана программа развития HRBP, а тесты мы продолжаем использовать при внутреннем подборе», — отметила Гая Гниденко, руководитель направления оценки и развития карьеры «Ростелекома».

Тестирование проходило по следующим компетенциям: организационный дизайн и управление бизнес-процессами, управление талантами, управление численностью, обучение и развитие, подбор и управление вознаграждением. Для проверки каждого навыка было задано от 15 до 20 вопросов, а на каждый ответ выделено не больше минуты. Вопросы задавались в три этапа по семи уровням сложности — последующий вопрос зависел от ответа на предыдущий. После того, как сотрудник ответил на вопросы целевого уровня и набрал проходной балл, системой предлагались вопросы уровня выше для оценки потенциала. В случае, если не набран проходной балл, задавались вопросы уровнем ниже для определения текущего уровня владения навыком. Подобный подход к тестированию ускоряет вдвое процесс оценки и анализа компетенций сотрудников, а дружелюбный и понятный дизайн увеличивает вовлеченность пользователей в среднем на 30%.

«Адаптивное тестирование — это инструмент оценки знаний сотрудников, который подстраивается под текущий уровень владения и выявляет сферы, в которых сотрудник силен, а в каких ему требуется дополнительное обучение. Данная технология и разработанная нашими экспертами методология позволила за минимальное количество шагов объективно оценить уровень владения навыками у тестируемых HRBP. Также система способна по результатам одного теста не только проанализировать знания, но и назначить обучение по выявленным пробелам», — сказал Роман Торгашинов, руководитель модуля для оценки и развития сотрудников «Тalenttech.Обучение».

После прохождения тестирования сотруднику и руководителю предоставляется индивидуальный отчет, где прописаны сильные и слабые стороны тестируемого, выставляется итоговый уровень владения указанными компетенциями. Информационная панель показывает навыки и позиции пользователей, а также данные по общему уровню подготовки команды.

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