X5 Group проведет онлайн-соревнование по Java-разработке

X5 Group, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель, запустила приём заявок на крупнейший ИТ-чемпионат по Java-разработке. Финалистов ждёт призовой фонд в 1 млн руб., а также возможность получить предложение о работе от X5. ИТ-чемпионат пройдет 28 августа 2021 г. на технологической платформе All Cups.

Для участия в отборочном раунде разработчикам необходимо зарегистрироваться на платформе мероприятия. Программа предложит уникальный набор задач под каждого участника, связанных с написанием алгоритмов для управления виртуальным магазином. Результаты заданий проверит автоматическая независимая система оценки и в режиме онлайн сформирует личный рейтинг разработчика, в зависимости от количества прибыли его виртуального магазина.

Задания будут затрагивать прикладные вопросы основных направлений развития — продуктовый подход к разработке, практики CI/CD и DevOps, облачную инфраструктуру, модульное и интеграционное тестирование. Онлайн-соревнование для Java-разработчиков станет первым этапом турнира из серии Х5 DevMasters. Принять участие в нём смогут специалисты, знакомые с Java, Big Data и программным обеспечением в сфере логистики и ритейла.

«Мы разрабатываем решения, которые помогают десяткам миллионов людей покупать любимые продукты свежими и по лучшей цене каждый день. Сегодня магазин у дома становится цифровым проектом, в котором есть место большим данным, машинному обучению, мобильным приложениям, передовым технологиях и инновациям. В команде «Х5 технологии» сосредоточена экспертиза специалистов, которые отвечают за цифровые решения и в торговых сетях, и в онлайн-бизнесах, и в бэк-офисе. Проведение такого чемпионата позволит нам найти лучшие кадры в ИТ, а ребятам — найти перспективную работу в одной из самых динамичных отраслей», — отметил Антон Мироненков, управляющий директор «Х5 технологии».

Ключевая задача «Х5 технологии» — создание комплексных цифровых решений для бизнеса компании и торговых сетей. «Х5 технологии» совмещает два ключевых направления — информационные технологии и большие данные, за которые отвечает более 3 тыс. сотрудников.