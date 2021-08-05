CNews приглашает принять участие в конференции "Business Process Management 2021"
CNews приглашает принять участие в конференции "Business Process Management 2021" 14 сентября.
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Основные вопросы конференции:
Российский рынок BPM
- Как повлияла ускоренная цифровизация бизнеса на рынок BPM?
- Чего ожидают заказчики от российских BPM-решений?
- BPM в бизнесе крупных компаний
- Доступные BPM-решения для среднего и малого бизнеса
Технологии
- RPA-решения как драйвер популярности BPM-систем
- Как быстро интегрировать в BPM новые технологии
- Интегрируем BPM c системой унифицированных коммуникаций
- Как Low-code решения сокращают затраты на внедрение BPM
- Наступает время No-code
- Примеры внедрения интернета вещей в BPMS
BPM на практике
- BPM как основа цифрового контура компании
- Автоматизация рутины: как соблюсти баланс между гибкостью системы и запросами пользователей
- Какие задачи решает искусственный интеллект в BPM
- Сможет ли BPM поглотить остальные средства автоматизации - СЭД, CRM, ECM?
- Российские и зарубежные BPM-решения
На конференции выступят:
- Павел Соколов, Директор ДИС, BIOCAD
- Дмитрий Михеев, ИТ-директор, Biocodex
- Мария Давыдкина, Руководитель направления организационного развития, Спортмастер
- Владимир Иванушкин, Руководитель направления Управления перспективного и организационного развития, Зарубежнефть
- Светлана Чаплинская, Руководитель программы проектов "Счастливый сотрудник", ФК Открытие
- Владимир Лебедев, Руководитель проектов, Московский кредитный банк
- Илья Садовенко, Директор по информационным технологиям, Mary Kay Europe
- Николай Бычков, Руководитель практики RPA, Mary Kay Europe
- Степан Люкманов, Руководитель Продукта Retail Import Export System, Леруа Мерлен Восток
- Юрий Хомутский, Директор проектов, CNews
- Представитель компании ELMA