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Varonis Systems отчиталась о финансовых результатах за второй квартал

Компания Varonis объявила финансовые результаты за второй квартал, завершившийся 30 июня 2021 года. Совокупная выручка компании за квартал составила 88,4 млн долларов — на 33% больше, чем за аналогичный период в 2020 году. Объем продаж подписных лицензий увеличился на 70% до 58,1 млн долларов (по сравнению с 34,1 млн долларов во втором квартале 2020 года).

Показатель годовой регулярной выручки (ARR) составляет 328,2 млн долларов, что на 39% выше показателя, полученного к этой же дате в прошлом году. Операционная прибыль (рассчитанная не по GAAP) составила 1,1 млн долларов: для сравнения, за второй квартал прошлого года получен операционный убыток в размере 4 млн долларов.

«Мы довольны результатами второго квартала, которые демонстрируют высокую эффективность команды. Сегодня риски особенно высоки: бизнес вновь стал свидетелем целого ряда серьезных атак программ-вымогателей. Поэтому компании по всему миру более стратегически начинают думать о защите своих данных, и все чаще обращаются к работающим и технологичным решениям Varonis. Это обеспечивает компании векторы для долгосрочного устойчивого роста, при этом, возможности нашей платформы позволяют эффективно расширять свое присутствие на рынке», — подчеркивает президент Varonis Systems Яки Файтельсон.

«Российский рынок не является исключением. Во многих, даже крупных, российских компаниях уровень защиты данных недостаточен для противодействия реальным угрозам. При этом уровень киберпреступности в мире постоянно растет: новые угрозы не признают государственных границ и представляют опасность для каждой компании в мире. Уже сегодня мы видим, как растет интерес к сложным, продвинутым средствам защиты», — отмечает глава Varonis в России Даниэль Гутман.

В третьем квартале компания рассчитывает получить выручку в диапазоне от 96,0 до 98,0 млн долларов. Прогнозируемый объем выручки за 2021 год составит от 375 до 379 млн долларов (прирост от 28% до 29%).

Владимир Бахур

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