CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Контент Интернет Веб-сервисы
|

Платформа Pyrus обеспечила поддержку клиентов онлайн-кинотеатра Ivi во время пандемии

Онлайн-сервис Pyrus представил результаты проекта по трансформации клиентского опыта онлайн-кинотеатра Ivi: обработка более 4 тыс. обращений ежедневно, сокращение времени первого ответа до 5 секунд.

За время пандемии ежемесячная аудитория онлайн-кинотеатра выросла до 50 млн зрителей, что повлияло и на работу службы клиентского сервиса Ivi. Перед ней стояла задача не только сохранить текущее качество поддержки пользователей, но и улучшить опыт взаимодействия с ними — уменьшить среднее время ожидания ответа на запрос.

«Рынок онлайн-кинотеатров был одним из самых быстрорастущих даже в доковидные времена, но 2020 г., конечно, стал вызовом для индустрии, а для нас, как лидера рынка, особенно, — сказала Александра Ефимовская, директор по пользовательскому опыту и CRM онлайн-кинотеатра Ivi. — Поэтому мы искали не просто сервис, а высокотехнологичного партнера, который мог бы масштабироваться вместе с нами и был бы инфраструктурно надёжным».

Ранее операторы службы поддержки онлайн-кинотеатра, отвечая на обращения клиентов в разных каналах, были вынуждены переключаться между большим количеством систем. Теперь все каналы коммуникации с пользователями Ivi — электронная почта, телефония, социальные сети и мессенджеры, чаты на сайте и в приложениях — были подключены к единой платформе Pyrus Service Desk. Подключение чатов на базе Pyrus привело к тому, что их доля в общем объеме обращений увеличилась в два раза и время первого ответа в них сократилось с 5 минут до нескольких секунд.

Запуск новой омниканальной системы для поддержки пользователей кинотеатра проходил полностью в удалённом формате, включая открытие нового контакт-центра Ivi в Ярославле. «Pyrus оказался удобной, нативной и понятной в использовании системой. Мы даже на «удалёнке» достаточно быстро провели обучение и благополучно открылись», — отметила Анна Губанова, руководитель клиентского сервиса Ivi.

Обязательным требованием к системе было отслеживание всех ключевых для клиентского сервиса метрик: в статистике видны количество поступивших и закрытых обращений, их темы, оценка пользователями качества работы операторов, а также данные по их продуктивности. Эта информация позволяет улучшать как клиентский опыт пользователей Ivi, так и сам продукт. «Служба клиентского сервиса при таком подходе становится ключевым инструментом развития компании. Операторы поддержки — не только те люди, которые формируют мнение клиентов о сервисе, но и источник важнейших знаний о том, что нужно клиенту. Эти знания и идеи задают вектор дальнейшего развития компании», — сказала Александра Ефимовская.

«Сервисная служба, контакт-центр поддержки — ключевые подразделения любой компании, строящей долгосрочные отношения со своими клиентами. Привлечь нового клиента стоит в пять раз дороже удержания текущего. В условиях обострения конкуренции бизнес ищет способы повышения лояльности и перераспределяет бюджеты в сторону работы с текущей клиентской базой, — сказал CEO Pyrus Максим Нальский. — В основе современных цифровых решений лежат low-code платформы, которые позволяют заказчикам оцифровывать и трансформировать процессы в разы быстрее. Мы рады, что low-code платформа Pyrus стала основой для цифровой трансформации клиентского сервиса онлайн-кинотеатра Ivi и планируем дальнейшее расширение сотрудничества».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Дочка» «Росатома» массово закупает российскую ОС, сделав ее безальтернативной

Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов

Новые критерии «российскости» сказались на продажах СХД Huawei в России

Жертвам колоссальной утечки, «добившей» соцсеть Google+, выплачивают по $2. Остальное ушло юристам

Власти потратят 1,15 миллиарда на государственного «убийцу» HeadHunter

От новых правил по работе с биометрией пострадают «Яндекс» и Avito

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы с функцией влажной уборки: выбор ZOOM

Лучшие триммеры для травы: хиты продаж

Лучшие шнековые соковыжималки: хиты продаж

Показать еще

Наука

LEGO-подобная техника сборки молекул ДНК — новый шаг в разработке биосенсоров

«Озера» под Южным полюсом Марса заставили ученых усомниться в своей теории

Ученые уже работают над 6G – создан магнитный порошок для преобразователей
Показать еще