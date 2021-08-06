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Решение SAS Customer Intelligence 360 признано лидером квадранта Gartner среди многоканальных маркетинговых платформ

SAS в очередной раз названа лидером магического квадранта Gartner по многоканальным маркетинговым платформам 2021 Gartner Magic Quadrant for Multichannel Marketing Hubs. Решение SAS Customer Intelligence 360, обеспечившее столь высокую позицию в рейтинге, вновь доказало свою эффективность в планировании маркетинговых стратегий и построении отношений между брендами и их клиентами.

Все претенденты при составлении рейтинга оценивались по множеству критериев, объединенных в две группы, соответствующие двум осям квадранта – полнота видения и способность к реализации. При этом под многоканальными маркетинговыми платформами понимались решения, которые управляют коммуникациями компании, проводят сегментацию клиентов и взаимодействуют с ними по нескольким каналам. Эксперты Gartner оценивали функциональность таких решений, возможности для создания кампаний, эффективность управления рабочими процессами, поддержку персонализации, составление предложений в режиме реального времени и многие другие опции.

По результатам этой оценки эксперты отметили в итоговом отчете, что одна из сильных сторон Customer Intelligence 360 – широкий спектр модулей, поддерживающих различные многоканальные маркетинговые функции: от управления маркетинговыми данными до активации цикла взаимодействия с клиентом и встроенной клиентской аналитики. Кроме того, подчеркивалось, что SAS постоянно совершенствует свое решение, отвечая на запросы маркетологов, в том числе одним из важных шагов стал запуск CDP в реальном времени.

Лидерские позиции обеспечила и сильная аналитическая база SAS, которая позволяет внедрять в маркетинговые инструменты передовые методы прогнозной аналитики. Высокую оценку также получила возможность встраивать дополнительные модули в зависимости от потребностей заказчиков, что расширяет спектр задач, которые они могут решать в режиме реального времени, опираясь на анализ данных.

Эксперты подчеркнули, что среди участников магического квадранта этого года компания SAS уникальна тем, что обслуживает около 40% клиентов, требующих гибридного подхода и сочетающих локальное развертывание и облако. Больше ни у кого из поставщиков, которые оценивались при составлении квадранта, нет такого большого клиентского пула в этом сегменте. По мнению экспертов Gartner, это подчеркивает гибкость SAS и ее способность отвечать на запросы клиентов, требующих гибридного подхода к доступу и хранению данных.

Наконец, было отмечено, что Customer Intelligence 360 выходит далеко за рамки стандартных маркетинговых сценариев, поскольку может подключаться к широкому спектру других решений SAS. Эта способность к интеграции и расширяемость делают Customer Intelligence 360 очень привлекательным инструментов как для организаций, где уже используют технологии SAS, так и для новых клиентов.

«Каждая отрасль предъявляет свои уникальные требования к данным с точки зрения управления, соблюдения нормативных требований, безопасности и т.п., – сказал Джонатан Моран, специалист по глобальному маркетингу SAS Customer Intelligence. – Возможность работать с различными данными – от нулевых до данных третьих лиц – гибридным способом, без дублирования, без полного перемещения в облако, без необходимости в медленных пакетных обновлениях, оказалась очень привлекательной для самых разных брендов, особенно для организаций со строгими нормативными требованиями. И мы стараемся делать все возможное, чтобы наши инструменты отвечали на этот запрос и позволяли собирать данные на уровне клиентов, сопоставлять их, сегментировать, управлять ими, а затем использовать для построения маркетинговых активностей и взаимодействия с клиентами».

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