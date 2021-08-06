«Сименс АГ» представила результаты третьего квартала

Компания «Сименс» продолжает демонстрировать рост по всем бизнес-направлениям и регионам и в III квартале. Несмотря на пандемию COVID-19 и негативные эффекты курса валют, III квартал для концерна характеризуется благоприятной ситуацией на рынке и положительной динамикой бизнеса на фоне восстановления глобальной экономики. Сложности в области цепочек поставок, связанные с электронными компонентами, сырьем и ростом цен на сырье были успешно преодолены.

По сравнению с III кв. 2020 ф.г., когда на компанию существенно повлияли последствия пандемии, «Сименс» добился двухзначного роста по объему заказов и обороту, а также почти втрое увеличил чистую прибыль. На фоне высоких показателей производительности за первые девять месяцев «Сименс» вновь повысил прогноз на 2021 ф.г.: теперь концерн ожидает рост оборота на 11-12% на сопоставимой основе (ранее – 9-11%), т. е. без учета эффектов курса валют и портфолио, а также чистую прибыль в размере 6,1-6,4 млрд евро (ранее – 5,7-6,2 млрд евро).

«В III квартале мы в очередной раз добились высоких результатов и продемонстрировали стабильный рост прибыли по всем бизнес-направлениям, – говорит президент и председатель правления «Сименс АГ» Роланд Буш. – Мы прилагаем все усилия, чтобы поддерживать заказчиков в вопросах цифровой трансформации, автоматизации и устойчивого развития несмотря на непростую ситуацию на рынке и сложности в цепочках поставок. Результаты показывают, что благодаря общему вкладу всей глобальной команды «Сименс» мы справляемся с этими вызовами».

«Мы продолжаем демонстрировать положительную динамику в развитии бизнеса несмотря на то, что обстановка по-прежнему остается непростой. В III квартале мы добились двухзначного роста оборота, повышения рентабельности и стабильности свободного денежного потока. Поэтому мы вновь повышаем прогноз на 2021 ф.г.», – комментирует главный коммерческий директор «Сименс АГ» Ральф П. Томас.

«Сименс» существенно повысил показатель оборота в III кв. 2021 ф.г. на 21% до 16,1 млрд евро на сопоставимой основе на фоне заметного роста во всех четырех промышленных бизнес-направлениях и в регионах. Объем заказов превысил отметку в 20 млрд евро и вдвое обогнал оборот по темпам роста. В III кв. 2021 ф.г. он увеличился на 44% на сопоставимой основе и составил 20,5 млрд евро. Компания также показала отличный результат по соотношению новых и выполненных заказов – 1,27.

Скорректированный показатель EBITA промышленных бизнес-направлений подскочил на 29% и составил 2,3 млрд евро. Скорректированная маржа EBITA выросла до 15,3% (14,3% в III кв. 2020 ф.г.). Чистая прибыль увеличилась почти втрое, составив 1,5 млрд евро (535 млн. в III кв. 2020 ф.г.).

Свободный денежный поток (с учетом текущей и остановленной деятельности) достиг 2,3 млрд евро (2,5 млрд евро в III кв. 2020 ф.г.), при этом в промышленных бизнес-направлениях этот показатель вырос на 15% до 2,4 млрд евро (2,1 млрд в III кв. 2020 ф.г.).