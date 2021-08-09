Модульбанк вернет комиссии по платежам через QR Pay

Банк для предпринимателей Модульбанк возместит своим клиентам комиссии за использование сервиса QR Pay — прием оплаты через систему быстрых платежей.

В начале июня 2021 г. Президент России Владимир Путин дал устное распоряжение банкам возвращать комиссии по платежам с помощью QR-кодов, чтобы облегчить финансовую нагрузку на малый бизнес. На прошлой неделе Минэкономразвития опубликовало список банков, которые должны предоставить компенсацию всем малым и средним компаниям, воспользовавшимся СБП до конца 2021 г.

Чтобы получить возврат комиссии, клиентам Модульбанка не нужно собирать и подавать в банк документы. Банк сам рассчитает и вернет комиссии. Для этого нужно пользоваться сервисом QR Pay, принимать через него платежи от потребителей и состоять в едином реестре субъектов МСП. Модульбанк будет возвращать комиссии ежемесячно за предыдущий месяц начиная с июля 2021 г. и до конца года.

«Когда мы запускаем новый продукт, то прежде всего исходим из того, какую боль закрываем. И стараемся поддерживать предпринимателей на регулярной основе. Например, отменили плату за валютный контроль. Сервис QR Pay не исключение, это технологичный и легкий сервис – выгодная альтернатива классическому эквайрингу, теперь еще и с регулярным возвратом комиссий», — отметил Павел Семенов, член правления Модульбанка.