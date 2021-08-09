Softline помогла МФЮА модернизировать образовательный процесс на базе Microsoft Teams

Команда Softline помогла вузу модернизировать учебную деятельность на базе платформы для совместной работы Microsoft Teams при сохранении локальной инфраструктуры.

Весной 2020 г. Московский финансово-юридический университет (МФЮА), как и большинство российских учебных заведений, был вынужден перевести всю образовательную деятельность в онлайн-формат. За три недели Softline в партнерстве с Microsoft помогла МФЮА настроить облачные решения Microsoft 365 для определенного пула пользователей в соответствии со структурой вуза и его потребностями. Также была проведена интеграция платформы с почтовыми серверами и предоставлена возможность использовать календарь Microsoft Teams для планирования занятий со студентами. Уже больше года платформу используют ежедневно 10 тыс. студентов, ежемесячно проводится около 30 тыс. онлайн-собраний.

Московский финансово-юридический университет – старейший негосударственный вуз, несколько лет подряд лидирующий в рейтинге вузов России. В МФЮА обучаются более 50 тыс. студентов. С 2007 г. МФЮА занимает первое место в российском рейтинге негосударственных аккредитованных вузов России.

В связи с пандемией МФЮА был поставлен перед необходимостью в кратчайшие строки перестроить весь образовательный процесс и перевести его в онлайн-режим. В качестве образовательной площадки было принято решение использовать платформу Microsoft Teams, включающую множество инструментов для продуктивного и легкого взаимодействия – чат, видеоконференции, заметки и возможность совместной работы с документами. Преподавателям и студентам важно было использовать такой сервис, который был бы оптимизирован для мобильных устройств и удобен для оперативного обмена информацией, необходимого для эффективной работы.

Для того, чтобы переход на облачные сервисы прошел быстро и без снижения качества образовательных услуг, университет обратился к Softline. Перед экспертами глобального провайдера была поставлена задача внедрить актуальную версию почтового сервера и настроить гибридную среду с облаком Microsoft 365 и существующей ИТ-инфраструктурой университета. Далее решение было масштабировано специалистами МФЮА на всех участников образовательного процесса вуза. В результате переход образовательного процесса на онлайн-платформу был совершен при сохранении локальной инфраструктуры.

Благодаря платформе Teams у преподавателей появилась возможность создавать задания на практические и лабораторные работы, прикрепляя необходимые для их выполнения методические материалы, а также формировать развернутые и прозрачные критерии оценки. Как только студент выполнит работу, преподаватель получит оповещение и сможет оценить задание в режиме онлайн с трансляцией комментариев обучаемому.

Кроме того, платформа использовалась университетом в период государственных экзаменов. Работы студентов загружались ими в личный кабинет и затем направлялись для проверки в специально созданную в Teams команду для государственной комиссии. Непосредственно во время государственного экзамена создавались две комнаты, как в реальной жизни: одна – для студентов, где они могли общаться между собой во время ожидания, а вторая – для комиссии, куда по очереди приглашали студентов для сдачи экзамена и защиты дипломной работы. Все записи с экзамена автоматически сохранялись на OneDrive.

«Команде провайдера удалось максимально оперативно решить задачи заказчика. Были выполнены работы по совмещению облачной платформы Microsoft Teams и локальных почтовых серверов. Для этого команда провела анализ, модернизацию и интеграцию локальной почтовой системы с облаком. В результате мы создали такое решение, которое позволило через гибридную конфигурацию локальных почтовых серверов интегрировать календарь с платформой Teams. Это решило поставленную вузом задачу по организации и управлению онлайн-образовательным процессом в единой информационной среде», – сказала Людмила Прудченко, руководитель группы по работе с ключевыми клиентами академического сектора Softline.

«Специалистами вуза совместно с командой Softline с использованием передовых решений для совместной работы Microsoft 365 была организована возможность для дистанционного обучения в МФЮА. Теперь настроенные сервисы позволяют нам не только проводить лекции, но и обеспечивают взаимодействие со студентами и помогают успешно управлять учебной деятельностью в новых условиях. В результате проекта мы создали своего рода «цифровую» копию нашего университета, которая функционировала эффективно даже тогда, когда участники образовательного процесса только начинали осваивать новые способы взаимодействия», – сказал Георгий Горшков, проректор МФЮА.

«Сегодня обеспечение непрерывности образовательного процесса является нашим общим приоритетом. Именно поэтому Microsoft своими технологиями активно поддерживает различные форматы работы учебных заведений и, в частности, собственно учебного процесса, будь то традиционный очный, дистанционный или гибридный формат. Надеемся, что использование новых инструментов позволят МФЮА расширить свои подходы к организации учебной деятельности и реализовать новые возможности», – отметила Елена Сливко-Кольчик, руководитель направления по работе с организациями образования и науки Microsoft в России.