В столичном «Технограде» появился профессиональный центр для предпринимателей

В столичном инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ открыли профессиональный центр малого и среднего предпринимательства (профцентр МСП). Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. Здесь предприниматели, их сотрудники и самозанятые смогут получить новые знания в самых разных областях: от ИТ до флористики. Присоединиться к курсам, лекциям и мастер-классам можно бесплатно.

«Сейчас профцентр МСП в “Технограде” предлагает девять направлений обучения. Среди них информационные технологии, маркетинг, ресторанный бизнес, строительство и флористика. Занятия будут проводиться онлайн и офлайн. В дальнейшем мы планируем постепенно расширять список образовательных программ, вводить новые углубленные курсы», — сказала Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Расписание занятий опубликовано на сайте профцентра МСП. Чтобы поиск был более быстрым и удобным, в левой части главной страницы есть специальный фильтр. Здесь можно выбрать нужный формат (очный или заочный) и направление обучения. Например, очные курсы по базовой компьютерной подготовке и работе с основными программами подойдут тем, кто интересуется информационными технологиями. А будущие маркетологи могут записаться на офлайн-курсы, посвященные продвижению бренда компании в социальных сетях и созданию сайтов.

Для начинающих дизайнеров открыт набор на шесть очных курсов. Учащиеся узнают о тонкостях профессии графического дизайнера, попробуют самостоятельно монтировать видеоролики и добавлять в них спецэффекты, поработают с компьютерной анимацией и познакомятся с основами веб-дизайна. Украшать помещение цветочными композициями к свадьбе, корпоративу или другим мероприятиям научат на офлайн-интенсиве по флористике.

Для сотрудников строительных компаний подготовили девять онлайн- и офлайн-курсов. Речь на занятиях пойдет о том, как укладывать фундаменты зданий, монтировать плоскую или скатную кровли, обустраивать системы тепло- и гидроизоляции. Также все желающие смогут изучить BIM-технологии (электронное моделирование) в строительстве. Слушатели освоят специальную цифровую платформу, которая позволяет визуализировать 3D-модели сооружений. Теме BIM-технологий посвящено два курса (базовый и продвинутый), а еще ознакомительный мастер-класс для новичков.

На очных курсах по направлению «Электроэнергетика» будут готовить специалистов по обслуживанию оборудования на электростанциях, эксплуатации распределительных сетей, ремонту и эксплуатации воздушных линий электропередачи. Часть программы предназначена для руководителей компаний в отрасли электроэнергетики. Им доступны онлайн-курсы по работе с персоналом и охране труда.

Записаться на очные занятия по использованию фрезерных станков или онлайн-уроки по теме «Мехатроника» можно в разделе «Автоматизация производства».

Как подбирать высококвалифицированный персонал, обучать и мотивировать своих работников, подскажут на лекциях для рестораторов. Преподаватели поговорят о профессиональных стандартах в сфере общественного питания и о том, как привлечь гостей в свое заведение. Также участникам проекта расскажут об управленческом учете и кадровой политике. Все лекции пройдут очно.

Количество участников в каждой группе ограниченно и зависит от тематики. При посещении «Технограда» необходимо соблюдать действующие санитарные меры, в частности, носить маски и придерживаться социальной дистанции.

«Быстро развивающиеся бизнес-проекты заинтересованы в квалифицированных кадрах и расширении штата сотрудников. Выходя на новые рынки сбыта и масштабируя свой бизнес, компании зачастую сталкиваются с тем, что работникам недостает знаний в тех или иных областях. Профцентр МСП создан специально для того, чтобы предприниматели и их сотрудники могли повысить свою компетенцию или даже освоить новую профессию. Занятия подойдут для людей любого уровня подготовки», — отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Расписание занятий будет постоянно пополняться. Следить за обновлениями можно на сайте профцентра МСП.

Чтобы присоединиться к образовательным программам, необходимо заранее зарегистрироваться. Для этого следует открыть на сайте профцентра интересующее мероприятие и нажать на кнопку «Подать заявку», а в открывшейся форме указать свои ФИО, адрес электронной почты и номер телефона.

Для записи нужно предоставить документ, свидетельствующий о регистрации человека в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя. Также подойдет справка, которая подтверждает работу на предприятии малого или среднего бизнеса Москвы.

В зависимости от пройденной программы участники по окончании обучения получат сертификат или удостоверение о повышении квалификации. Проект курирует Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.