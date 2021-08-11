Lenovo объявила о рекордной прибыли во втором квартале 2021

Lenovo Group объявила о рекордной прибыли во втором квартале 2021 года. Эти результаты стали возможны благодаря цифровизации, интеллектуальной трансформации и модернизации ИТ-технологий в устройствах и инфраструктуре по всему миру, а кроме того, из-за устойчивого развития компании и кратного роста по всем направлениям бизнеса.

Производительность Lenovo значительно улучшила рентабельность по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: доход до налогообложения удвоился до 650 миллионов долларов США (рост на 96%). Чистая прибыль выросла более чем вдвое (на 119%), её маржинальность достигла самого высокого показателя за последние годы – 2,8%. Выручка компании во втором квартале выросла до 16,9 миллиарда долларов США, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Говоря о перспективах, Lenovo видит возможности для устойчивого роста и повышения прибыльности своего бизнеса в таких направлениях, как вертикальные решения, инфраструктурные решения, ПК премиум-класса и другие устройства, не относящиеся к ПК, такие как планшеты, смартфоны, встроенные вычисления и другие интеллектуальные устройства. Кроме того, инновации компании будут и впредь способствовать повышению прибыли. Увеличив расходы на НИОКР во втором квартале на 40% в годовом исчислении, Lenovo продолжит инвестировать в инновации и удвоит свои инвестиции в НИОКР в течение следующих трех лет.

В этом квартале компания впервые представляет отчетность в рамках новой структуры бизнес-группы решений и услуг Solutions & Services Group (SSG), подразделения инфраструктурных решений Infrastructure Solutions Group (ISG) и группы умных устройств Intelligent Device Group (IDG), о которой было объявлено ранее в этом году.

«Ускоренная цифровая и интеллектуальная трансформация обеспечивают значительные возможности для мирового рынка. Lenovo успешно пользуется рыночными тенденциями, становясь не просто компанией, производящей устройства, а поставщиком услуг и решений. Доказательством тому являются наши результаты – только в этом квартале мы удвоили доход в годовом исчислении, в то время как маржинальность чистой прибыли достигла самого высокого уровня за последние годы», – отметил Ян Юаньцин (Yang Yuanqing), председатель совета директоров и генеральный директор Lenovo. «В будущем мы продолжим увеличивать инвестиции в НИОКР, стремясь удвоить их в течение следующих трех лет; мы будем и дальше совершенствовать наше операционное превосходство; и мы по-прежнему привержены экологичным инновациям и корпоративному гражданству для достижения долгосрочного устойчивого роста прибыли».

Отрасль трансформируется, поскольку заказчики нуждаются в более сложных ИТ-услугах, создавая огромные возможности для решений и управляемых услуг, включая модель «как услуга» на основе подписки. По оценкам экспертов Lenovo, к 2025 году рынок ИТ-услуг будет стоить более 1 триллиона долларов США.

Значительный рост выручки (38% в годовом исчислении до $1,18 млрд) по трем ключевым сегментам SSG (услуги поддержки, управляемые услуги / как услуга, вертикальные решения) с операционной прибылью 22%, что намного выше, чем традиционные предприятия по производству оборудования.

Рентабельность услуг поддержки выросла почти на три пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; выручка от управляемых услуг / услуг как услуги (as-a-Service) выросла в годовом исчислении, достигла двузначного роста, а стоимость контрактов по вертикальным решениям – трехзначного.

Успех был достигнут благодаря нескольким новым крупным сделкам в сферах «умного города» и «умного ритейла», а также гибридным облачным решениям с использованием Lenovo IP.

На этом фоне Lenovo повысит уровень проникновения услуг поддержки и будет использовать растущую базу установки устройств, особенно в связи с возобновлением роста коммерческого сектора. Что касается сервисов, предоставляемых по модели «как услуга», компания активно инвестирует в возможности, платформы и инструменты, а также наращивает масштабы за счет создания более точных вертикальных решений с использованием интеллектуальной собственности Lenovo и путем стратегического партнерства.

Значительно более высокая рентабельность трех ключевых сегментов SSG приведет к повышению прибыльности Группы в целом в ближайшие кварталы и годы.

Инфраструктура ИКТ является основой цифровой и интеллектуальной трансформации. Согласно прогнозам, к 2025 году объем рынка ИКТ-инфраструктуры составит около $250 млрд. После инвестиций в создание прочного фундамента Lenovo занимает хорошие позиции в качестве поставщика ИКТ полного цикла.

Компания ISG показала рекордную выручку в $1,8 млрд, опережая рынок шесть кварталов подряд, достигнув при этом лучших результатов за пять лет. Подразделение сейчас является №3 на мировом рынке серверов x86 и №2 в области хранения данных массового спроса. Компании с более высокой рентабельностью – системы хранения данных, программное обеспечение и решения для гибридного облака – продолжают уверенный рост из года в год, при этом, объем решений для гибридного облака из года в год выражается двузначными числами.

Группа продолжит инвестировать в развитие бизнеса, стремясь стать крупнейшим поставщиком решений для инфраструктуры центров обработки данных за счет увеличения инвестиций в периферийные вычисления, гибридные облачные решения и конвергенцию облачных сетей 5G. Компания продолжит укреплять собственные возможности проектирования и производства, повышать эффективность и расширять стратегические партнерские отношения, чтобы предлагать больше решений. Постоянные инвестиции в общую конкурентоспособность ISG будут способствовать дальнейшему повышению прибыльности и общей конкурентоспособности бизнес-группы.

Пандемия изменила образ жизни и работы людей: компьютеры вернулись в центр цифровой жизни. Цикл обновления ПК сократился, уровень проникновения увеличился, и общий спрос на ПК до 2025 года, по крайней мере, останется на текущем уровне, а коммерческий спрос быстро восстановится. В то же время ожидается, что к 2025 году рынок Интернета вещей вырастет на 11% в год. При этом быстро растут новые возможности в бизнесе, не связанном с ПК.

Рекордный второй квартал как с точки зрения прибыли, так и с точки зрения выручки. Прибыль составила $1,1 млрд, что на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выручка составила $14,7 млрд, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это обусловлено сочетанием высоких показателей в сегментах ПК и растущих показателей сегментов, не связанных с ПК, которые сейчас составляют 18% от общей выручки IDG.

Средняя цена продажи и прибыльность продолжают расти благодаря постоянным инвестициям в премиальные и быстрорастущие сегменты ПК, такие как игровые, рабочие станции, тонкие и легкие.

Lenovo укрепила свою позицию №2 на мировом рынке планшетов Android, бизнес смартфонов обеспечил рост выручки более чем на 60% по сравнению с прошлым годом и в настоящее время является самодостаточным бизнесом с рекордной операционной прибылью почти в 5% за квартал.

Lenovo будет и дальше инвестировать в «умные» устройства, технологии комплектующих и вычислительные платформы следующего поколения. Lenovo будет использовать свою широкую клиентскую базу для кросс -продаж продуктов, которые не относятся к ПК, для обеспечения устойчивого роста прибыльности.

Расходы на НИОКР во втором квартале увеличились на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с обязательством удвоить инвестиции в НИОКР в течение следующих трех лет. Недавно компания поднялась на 65 позиций, что позволило занять 159-е место в списке Fortune Global 500, что является самым высоким показателем за все время. Операционное мастерство Группы и глобальная цепочка поставок продолжают оставаться лучшими в своем классе, помогая бизнесу справляться с текущими глобальными проблемами поставок компонентов.

Группа продолжает уделять внимание ESG, как в рамках своих научно-обоснованных целей в области климата, так и путем продвижения «зеленых» инноваций; поддержка сообществ и предприятий, которые нуждаются в помощи в связи с COVID, и расширение прав и возможностей недостаточно представленных сообществ в плане доступа к технологиям и образованию в области естественных наук через Lenovo Foundation. Ежегодный отчет группы ESG будет опубликован в сентябре 2021 года. Lenovo также недавно была названа лучшим рабочим местом для включения людей с ограниченными возможностями согласно индексу равенства Disability: IN 2021.