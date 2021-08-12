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Райффайзенбанк обновил тарифы эквайринга для малого бизнеса

Райффайзенбанк запустил специальные тарифы эквайринга для малого бизнеса в трех категориях – фастфуде (от 1,6%), супермаркетах (от 1,9%) и товарах для здоровья и медицинских услуг (от 1,95%).

Новые тарифы будут отличаться в зависимости от аренды банковского терминала или его покупки и наличия собственного терминала. Для подключения достаточно оставить заявку на сайте банка.

«Быстрый и технологичный доступ к любым финансовым инструментам для бизнеса — это наш приоритет. Новые тарифы позволят предприятиям гарантировать динамичное развитие бизнеса на более выгодных условиях. Это позволит бизнесу сократить издержки и эффективнее бороться с внешними кризисами», — сказала Надежда Шестакова, руководитель направления эквайринга Райффайзенбанка для малого и микробизнеса.

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