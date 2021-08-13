К «Первому биту» присоединилась белорусская компания «Кейтуби»

ИТ-интегратор «Первый бит» вышел на рынок Республики Беларусь — команда компании «Кейтуби» вошла в состав одного из крупнейших автоматизаторов бизнеса.

Международный ИТ-интегратор и разработчик «Первый бит» будет еще активнее развиваться на рынке Беларуси, где такие решения компании как БИТ.ФИНАНС, БИТ.СRM, БИТ.Бизнес-Анализ станут доступнее, имея «домашнюю» команду разработчика для их внедрения.

ИТ-компания «Кейтуби» специализируется на автоматизации бизнес-процессов в таких отраслях, как транспортно-экспедиторская логистика, оптовая торговля, производство, строительство и девелопмент. Первый офис Первого Бита в Беларуси будет расположен в г. Брест, точке транзита между Европой и Россией. Брест является крупным транспортным и логистическим узлом на границе Беларуси и Польши.

Руководитель одного из макрорегионов «Первого бита» Кирилл Заболотний прокомментировал: «Присоединение «Кейтуби» позволяет нам стать еще ближе к рынку Беларуси, создавать новые партнерские отношения с клиентами при очном присутствии. Команда «Кейтуби» будет усилена, получая поддержку масштабной структуры Первого Бита для более мощного и быстрого развития. «Первый бит. Брест» сосредоточится на экспертизе в логистике, а с точки зрения глобальных планов компания сможет работать в Польше».

Руководитель офиса «Первый бит. Брест» Ирина Мотько-Неронская отметила: «Мы рады присоединиться к команде Первого бита и в самое ближайшее время рассчитываем выйти на новый уровень от полученного синергетического эффекта и динамично развиваться».

«Первый бит» планирует в несколько раз увеличить до конца года команду в Беларуси. Филиал в Бресте готов стать серьезным игроком белорусского ИТ-сообщества, известным и за пределами Республики, в том числе в Польше, где компания увеличивает присутствие — первые сделки запланированы до конца лета.