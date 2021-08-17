CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы
|

Академия «Яндекса» запустит онлайн-тренировки по алгоритмам

Академия «Яндекса» проведет бесплатный подготовительный курс для тех, кто только начинает осваивать алгоритмы, и для тех, кто хочет подготовиться к олимпиадам по программированию, в том числе ICPC.

Курс начинается 30 августа 2021 г. Занятия будет вести Михаил Густокашин, директор центра студенческих олимпиад факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ и тренер медалистов международного финала ICPC.

Программа рассчитана на один месяц. Она состоит из восьми лекций на разные темы, среди них уроки по способам сортировки, линейному и бинарному поискам и другим аспектам. После каждой лекции участников ждут домашние задания для разных уровней подготовки — базового и олимпиадного. Самые сложные задачи Михаил Густокашин разберет в прямом эфире, во время которого ему можно будет задавать вопросы. В учебном чате слушатели смогут обменяться опытом и обсудить задачи.

Записаться на курс можно на сайте академии — регистрация открыта до 30 августа. Участники получат базовые практические знания, которые будут полезны не только на соревнованиях, но и при устройстве на работу в ИТ-компании.

«Яндекс» активно развивает сообщество разработчиков — и опытных, и начинающих. Технологии в основе всех сервисов «Яндекса» дают возможность участникам применять свои знания в ежедневной работе.

Создание курса тренировок приурочено к подписанию договора о партнерстве между «Яндексом» и представительством ICPC в России, странах СНГ и Прибалтики. «Яндекс» уже поддерживает тренировочные сборы, но они ориентированы на опытных разработчиков. Новый курс подойдет начинающим программистам. Это уже второй курс тренировок по алгоритмам от академии «Яндекса». Первый, по данным компании, прослушали более 100 тыс. раз.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вице-президент Сбербанка: 90% наших кредитов будет выдавать искусственный интеллект

«Единая Россия» хочет запретить искусственный интеллект в медицине, образовании и кадрах

Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября

«Почта России» создала огромную ИТ-компанию

Власти пристыдили «1С», «Р7-офис» и «Парус» за медленную миграцию на российские чипы и посулили денег

Сотрудники Apple массово покидают компанию. Бегство объясняют тремя гипотезами

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие планетарные миксеры: выбор ZOOM

Как выбрать кондиционер для квартиры: советы ZOOM

Что делать, если ваш смартфон взломали: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Машина скорой помощи в супер-микроволновке: революция в дезинфекции

Гибкая электроника будущего сможет работать на гигагерцовых частотах

Почему на Земле так много кислорода? Ученые «винят» Луну и микробов
Показать еще