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В Syssoft появилось подразделение рекуррентного бизнеса

В Syssoft появилось подразделение рекуррентного бизнеса, которое сфокусируется на продаже программных продуктов по подписке. До этого продлением лицензий в каждом конкретном случае занимался менеджер, который вел компанию-клиента.

Сейчас руководство Syssoft выделило это направление работы в отдельное подразделение, что, как ожидается, позволит улучшить клиентский сервис и повысить качество работы.

Рекуррентные платежи — платежи по подписке — приносят дополнительную выгоду клиенту и прямо влияют на ценность технологического партнера в его глазах. Стратегическая работа с рекуррентными платежами позволяет улучшить и увеличить цикл взаимодействия с клиентами, выстроить длительный цикл взаимовыгодных отношений.

Руководителем подразделения стал Андрей Филатов. Андрей работает в компании с 2016 г., до 2019 включительно управлял отделом Front Sales, в 2020 г. взял длительный творческий отпуск, а с 2021 г. отвечает за клиентский сервис, продвигая культуру customer success в компании.

«Забота о подписках клиента — часть клиентского сервиса, от которого зависит лояльность заказчиков к компании и наш объем продаж. Мы внимательно следим за сроками подписки, заранее напоминая о необходимости продления лицензии с учетом изменившихся обстоятельств: увеличения или сокращения штата, новых бизнес-задач, перехода на гибридную работу и других факторов. Появление в Syssoft нового подразделения — следствие комплексной трансформации, которая сейчас проходит на всех уровнях компании. Ее цель — оптимизировать внутренние процессы так, чтобы быть максимально полезным и эффективным технологическим партнером для всех участников цепочки поставок ПО», — сказал Андрей Филатов, руководитель направления по оптимизации процессов продаж и улучшению клиентского сервиса компании.

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