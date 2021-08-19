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ProductStar обучил сотрудников «Спортмастер» продуктовому подходу

Онлайн-университет ProductStar, лидер рейтинга Smart Ranking за I квартал 2021 года по темпам роста бизнеса в сегменте цифровых профессий, провел продуктовую трансформацию в компании «Спортмастер». Благодаря участию в программах ProductStar, 65 младших специалистов «Спортмастер» обучились навыкам продакт-менеджера, а руководящий персонал перешел на уровень ведущих менеджеров продукта.

Специалисты HR-департамента «Спортмастер» обратились в ProductStar, так как искали внешнего провайдера для обучения сотрудников продуктовому подходу. Команда в короткие сроки согласовала программу и документы — спустя несколько недель после первого звонка обучение уже запустили в работу. ProductStar привел всех учеников к общему продуктовому мышлению, познакомил с профильной терминологией и затем распределил по более углубленным программам обучения.

В первый поток вошли 65 учеников, junior и middle продакт-менеджеры, они приступили к обучению по программе «Базовые навыки продакт-менеджера». Сотрудников разделили на группы по 10-15 человек, познакомили с платформой обучения и с трекерами-ведущими специалистами с рынка. Раз в две недели у каждой группы была встреча со своим трекером, на которой разбирались домашние задания и вопросы по рабочим кейсам.

ProductStar выявил основные отличия и нюансы работы с ритейлом на основании практических кейсов и задач компании «Спортмастер», разделил сотрудников на рабочие группы с персональным трекером. У каждой команды была своя трекшн-карта с заданиями — инструмент, который помог создать качественный продукт, масштабировать бизнес и выйти на следующий этап развития.

«Спрос на корпоративные образовательные программы с начала 2021 года вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Мы гордимся эксклюзивным преподавательским составом ProductStar и рады, что задаем новый тренд на обучение продуктовому менеджменту в сфере ритейл. Для успешной работы команды необходим единый стандарт работы, и мы постарались максимально учесть отраслевую специфику и потребности компании», — прокомментировал CEO ProductStar Михаил Карпов.

Специалисты ProductStar также внедрили продуктовый подход в работу руководящего персонала «Спортмастер». Базовые курсы от нескольких недель до 1 месяца с обратной связью для HR и руководителей адаптировали под задачи компании. К работе привлекли также продуктовых экспертов от «Спортмастер».

Ключевыми спикерами курсов ProductStar стали: Андрей Менде, ML Product Manager, Booking.com. Арслан Разыков, директор по продуктам, X5 Group. Роман Абрамов, директор по продуктовым платформам, Tinkoff.

«Продуктовый подход сегодня является ключевым фактором роста бизнеса. Мы верим, что он повысит эффективность бизнеса, повлияет на мотивацию работы сотрудников, изменит корпоративную культуру в компании. Курсы ProductStar позволили нашим специалистам глубоко погрузиться в тему работы с продуктом, развить навыки технологического мышления», — прокомментировали в «Спортмастер».

Владимир Бахур

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