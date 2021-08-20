«Облачные технологии – 2021»: виртуальные устройства UserGate для информационной безопасности в рамках MSSP

Облачные технологии, показавшие стремительный рост во время пандемии, останутся лидерами роста среди сегментов IT-рынка в долгосрочной перспективе. Меняющийся IT-ландшафт меняет и модель угроз информационной безопасности. Удаленная инфраструктура, расположенная в облаках, приводит к появлению новых критических элементов. О проблемах развития облачных сервисов в России с точки зрения информационной безопасности расскажет эксперт компании UserGate Артур Салахутдинов 16 сентября на конференции CNews «Облачные технологии – 2021».

Крупный ритейл, распределенные государственные структуры, отраслевые государственные компании, телекоммуникационные компании, предоставляющие услуги конечным пользователям, являются пионерами в создании собственных облачных платформ в России. Средний и малый бизнес использует публичные облака провайдеров. Грамотно оптимизировать операционные расходы на содержание как частной, так и публичной облачной инфраструктуры помогает модель Software as a servicе.

Одно из преимуществ модели Managed Security Service Provider для обеспечения информационной безопасности облачной инфраструктуры – это возможность для владельца облака организовать единое окно коммуникаций для конечного пользователя. На конференции CNews можно будет обсудить различные сценарии реализации модели, наиболее подходящие к требованиям разных групп пользователей облачных сервисов. Тема актуальна, как для интеграторов, так и для конечных пользователей.

Кроме того, отечественный разработчик высокопроизводительных аппаратных и программных платформ для обеспечения сетевой ИБ внутренних и публичных ресурсов расскажет о нюансах законодательства в отрасли.