CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Концерн «Автоматика» и ТК «Связь» подписали соглашение о партнерстве

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» и ТК «Связь» подписали соглашение, направленное на совместное продвижение аппаратно-программных комплексов и ИТ‒решений c применением технологии иммерсионного охлаждения, которая позволяет более эффективно охлаждать оборудование в ходе работы с большими объемами информации.

Подписантами соглашения выступили директор по продукции гражданского назначения концерна «Автоматика» Александр Белов и генеральный директор ТК «Связь» Василий Кирсанов.

Взаимодействие сторон направлено на создание и коммерциализацию в различных отраслях экономики и социальной сферы решений, построенных на базе технологии иммерсионного охлаждения.

Технология иммерсионного охлаждения построена по принципу замкнутого цикла и является полностью герметичной. Жидкость, охлаждая электронные компоненты внутри шасси, поступает по магистралям во внешний охладитель, в котором охлаждается до необходимой температуры и возвращается обратно в шасси. Циркуляция жидкости обеспечивается естественной конвекцией и дополнительными насосами с интеллектуальным управлением.

Данная технология обеспечивает сверхвысокую плотность размещения вычислительных ресурсов, а также высокую степень надежности и защищенности системы. Одним из основных достоинств системы является низкое энергопотребление по сравнению с другими системами охлаждения.

«Иммерсионное охлаждение — это передовой подход к построению программно-аппаратных комплексов и ИТ-решений с уникальными характеристиками, в основе которого лежат инновационные разработки и самые современные технологии. Данное сотрудничество представляет взаимный интерес, так как поспособствует развитию научно-технической деятельности наших предприятий и выпуску высокотехнологичной российской продукции гражданского назначения в сфере оборонно-промышленного комплекса РФ», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ФСБ собирается посадить бывшего топ-менеджера «Ростелекома»

Президент Украины запретил своим гражданам смотреть интернет-ТВ от «Ростелекома»

Американец просидел год в тюрьме по ложному обвинению в убийстве. Единственная улика против него – мнение ИИ

Конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 7 октября

Власти хотят пометить российскую микроэлектронику, чтобы за ней следить

ИТ-гиганты попытались сбежать с производством из Китая во Вьетнам. Там оказалось даже хуже

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Что делать, если вам досталась SIM-карта с чужим номером телефона: советы ZOOM

10 лучших смартфонов до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Обзор микрофона Sennheiser MKE 400: «пушка» для мобильного видеографа

Показать еще

Наука

Сенсация 2021: экзотический тетракварк опять меняет представления об устройстве мира

Астрономы раскрыли секрет энергетического кризиса Юпитера

Машина скорой помощи в супер-микроволновке: революция в дезинфекции
Показать еще