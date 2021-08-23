Концерн «Автоматика» и ТК «Связь» подписали соглашение о партнерстве

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» и ТК «Связь» подписали соглашение, направленное на совместное продвижение аппаратно-программных комплексов и ИТ‒решений c применением технологии иммерсионного охлаждения, которая позволяет более эффективно охлаждать оборудование в ходе работы с большими объемами информации.

Подписантами соглашения выступили директор по продукции гражданского назначения концерна «Автоматика» Александр Белов и генеральный директор ТК «Связь» Василий Кирсанов.

Взаимодействие сторон направлено на создание и коммерциализацию в различных отраслях экономики и социальной сферы решений, построенных на базе технологии иммерсионного охлаждения.

Технология иммерсионного охлаждения построена по принципу замкнутого цикла и является полностью герметичной. Жидкость, охлаждая электронные компоненты внутри шасси, поступает по магистралям во внешний охладитель, в котором охлаждается до необходимой температуры и возвращается обратно в шасси. Циркуляция жидкости обеспечивается естественной конвекцией и дополнительными насосами с интеллектуальным управлением.

Данная технология обеспечивает сверхвысокую плотность размещения вычислительных ресурсов, а также высокую степень надежности и защищенности системы. Одним из основных достоинств системы является низкое энергопотребление по сравнению с другими системами охлаждения.

«Иммерсионное охлаждение — это передовой подход к построению программно-аппаратных комплексов и ИТ-решений с уникальными характеристиками, в основе которого лежат инновационные разработки и самые современные технологии. Данное сотрудничество представляет взаимный интерес, так как поспособствует развитию научно-технической деятельности наших предприятий и выпуску высокотехнологичной российской продукции гражданского назначения в сфере оборонно-промышленного комплекса РФ», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.