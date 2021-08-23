Онлайн-бизнес, ритейл и ИТ вошли в тройку самых популярных направлений у предпринимателей Москвы

Самыми перспективными нишами для открытия своего дела в столице стали онлайн-бизнес, ИТ-сфера и розничная торговля. К такому выводу пришли специалисты ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) после опроса своей аудитории ― будущих и действующих предпринимателей.

«Уже не первый год самым перспективным направлением для открытия своего дела предприниматели называют онлайн-бизнес. Интересным для себя его считают 22% опрошенных. Это и дистанционное обучение, и торговля. Второе место занимает ИТ-сфера — разработка сайтов, приложений, программ для виртуальной реальности и игр. За нее проголосовал почти 21% респондентов. Замыкает топ-3 рейтинга сфера розничной торговли. Более 13% участников опроса отдали ей свое предпочтение. Изучение мнения делового сообщества показывает, в каких направлениях с наибольшей вероятностью будет развиваться предпринимательство в столице», ― сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Опрос показал, что онлайн-бизнес выбирают практически в равной степени и женская, и мужская аудитория — 23% и 21% соответственно. Заметнее разница при выборе ИТ-сферы: ее называют перспективной 27% мужчин и 18% женщин.

Эксперты также разделили респондентов по возрасту. Так, онлайн-бизнес, ИТ-сферу и розничную торговлю признают самыми перспективными предприниматели до 54 лет. Москвичи старшего возраста вместо розничной торговли выбирают сферу услуг. Привлекательными для бизнеса участники опроса также называли общепит, медицину и фармацевтику, маркетинг и продвижение, b2b-услуги и консалтинг, производство.

«Независимо от выбранной сферы, все, кто планирует начать свое дело в Москве, могут рассчитывать на комплексную поддержку города — от консультаций по вопросам регистрации своего дела до проработки бизнес-идеи на бесплатном обучении», ― сказал глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Так, по его словам, для предпринимателей работает портал mbm.mos.ru, где собрана вся необходимая информация — от пошаговых инструкций по выбору правовой формы и режима налогообложения до готовых решений для запуска своего дела. Кроме того, «Малый бизнес Москвы» разработал два онлайн-проекта, которые помогают начать свое дело с поддержкой от города: «Гайд по открытию — франшиза» и экосистему «Все о самозанятости от А до Я».

Определиться с нишей и проработать бизнес-идею помогут на бесплатном обучении от МБМ. Есть и однодневные вебинары, конференции и онлайн-форумы, и целые программы — «Стартап-школа МБМ», курс Start в «Онлайн-Академии МБМ» и «Онлайн-Акселератор МБМ».

«В “Онлайн-Акселератор МБМ” мы пришли со стартапом, объединяющим все виды бытовых услуг — от экочистки одежды до клининговых работ. У нас молодой проект, мы открылись в 2020 г. Сейчас работаем в рамках одной розничной точки, а недавно запустили сервис доставки. В перспективе — масштабировать бизнес, поэтому примем участие в других образовательных программах МБМ, чтобы получить необходимые знания», — сказала предприниматель Елена Анайко.

Выбрать подходящее обучение поможет «Индивидуальная траектория развития». Пройдя тестирование на портале mbm.mos.ru, можно оценить свои hard и soft skills, определить цель развития, получить рекомендации обучающих мероприятий и программ для развития.

Тем, кто открывает ИП и ООО, помогают собрать пакет документов для регистрации. Его останется передать в налоговую или многофункциональный центр. Получить такую помощь удобно в центрах услуг для бизнеса, которые находятся и при межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №46 и во флагманских центрах «Мои документы».

В помощь начинающим предпринимателям на mbm.mos.ru есть и другие онлайн-продукты, включая услугу «Консультация».

ГБУ «Малый бизнес Москвы» помогает не только на этапе запуска бизнеса, но и на протяжении всего цикла его развития.

«Я периодически обращаюсь в МБМ за консультациями по правовым аспектам и по общим вопросам ведения бизнеса. Обычно предпочитаю получать ответы на свои вопросы лично в центре услуг для бизнеса. Также здесь мне помогли в регистрации юридического лица, а позже — в подготовке документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ», — отметил предприниматель и основатель digital-агентства Игорь Чернов.

Проконсультироваться по вопросам открытия и ведения бизнеса можно, заполнив онлайн-форму на mbm.mos.ru, а также позвонив по телефону или лично в одном из центров услуг для бизнеса.