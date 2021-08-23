CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Бизнес Законодательство Интеграция Инфраструктура Облака
|

Oxygen получила лицензию ФСБ на деятельность в области криптографии

Oxygen, оператор сети дата-центров и провайдер облачных сервисов, получил лицензию ФСБ России на деятельность в области криптографии в соответствие с Постановлением Правительства России от 16 апреля 2012 г. №313.

Лицензия позволяет копании выполнять работы по передаче, монтажу, инсталляции и настройке сертифицированных средств криптографической защиты информации для своих заказчиков. Лицензия получена в рамках утверждённой стратегии Oxygen по развитию продуктов в области информационной безопасности и запуску в 2021 г. защищенной облачной инфраструктуры для размещения информационных систем К1-УЗ1 (в части выполнения требований по защите данных ФЗ-149 и ФЗ-152).

Средства криптографической защиты информации применяются в первую очередь для построения защищённых каналов связи с использованием шифрования по ГОСТ, в документообороте с применением электронных подписей, защите персональных данных при передаче по открытым каналам связи, а также при подключении к системам межведомственного электронного взаимодействия. Получение лицензии позволит компании Oxygen реализовывать проекты и предлагать клиентам решения, в которых будут использоваться сертифицированные ФСБ России криптографические средства, позволяющие компаниям-клиентам выполнять требования регуляторов.

Павел Кулаков, основатель и генеральный директор Oxygen, сказал: «Для подтверждения выполнения всех необходимых требований, которые необходимо выполнить соискателю лицензии, мы реализовали целый комплекс мероприятий, включая, в том числе, подтверждение наличие квалифицированных специалистов в штате компании с необходимым опытом работы по лицензируемому виду деятельности. Мы успешно справились со всеми предъявляемыми требованиями и в очередной раз подтвердили профессионализм нашей команды. Данная лицензия позволит нам расширить линейку наших продуктов, которые мы предлагаем нашим клиентам».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ФСБ собирается посадить бывшего топ-менеджера «Ростелекома»

Президент Украины запретил своим гражданам смотреть интернет-ТВ от «Ростелекома»

Американец просидел год в тюрьме по ложному обвинению в убийстве. Единственная улика против него – мнение ИИ

Конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 7 октября

Власти хотят пометить российскую микроэлектронику, чтобы за ней следить

ИТ-гиганты попытались сбежать с производством из Китая во Вьетнам. Там оказалось даже хуже

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Что делать, если вам досталась SIM-карта с чужим номером телефона: советы ZOOM

10 лучших смартфонов до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Обзор микрофона Sennheiser MKE 400: «пушка» для мобильного видеографа

Показать еще

Наука

Сенсация 2021: экзотический тетракварк опять меняет представления об устройстве мира

Астрономы раскрыли секрет энергетического кризиса Юпитера

Машина скорой помощи в супер-микроволновке: революция в дезинфекции
Показать еще