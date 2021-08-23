Syssoft поможет разработчикам создавать более качественные продукты

Syssoft объявила о начале сотрудничества с образовательной онлайн-площадкой Pluralsight. Pluralsight помогает компаниям и разработчикам развивать критически важные для работы навыки, чтобы создавать более качественные продукты. В Syssoft отмечают высокое качество курсов Pluralsight, глубокую проработку и вариативность изучаемых тем.

«Среди наших курсов есть программы, помогающие изучать облачные технологии, искусственный интеллект и машинное обучение, наращивать навыки в сфере информационной безопасности. Курсы разрабатывают ведущие эксперты, а методика предполагает взаимодействие с виртуальным инструктором, практические лабораторные работы, упражнения для развития бизнес-навыков и компетенций для командной работы программистов», — отметил Александр Деев, главный менеджер Pluralsight по продажам на территории Россий, СНГ и Прибалтики.

Благодаря сотрудничеству Syssoft и Pluralsight российские компании получат комфортный доступ к востребованному сервису без юридических проволочек, связанных с валютным контролем и налогами, без которых не обойтись при закупке ПО у иностранной компании.

«Российский рынок онлайн обучения в 2020 г. продемонстрировал взрывной рост и оценивался в 60 млрд руб. Это сильный мировой тренд, который останется в топе вне зависимости от эпидемии коронавируса. Образовательные программы Pluralsight пользуются большим спросом у малого, среднего и крупного бизнеса из самых разных отраслей. Мы с радостью предложим все возможности Pluralsight нашим клиентам: у отечественных компаний появится больше возможностей получить качественные знания, расширить свои технологические компетенции и, в результате, ускорить вывод новых цифровых продуктов и услуг на рынок», — отметил Дмитрий Завирюха, руководитель направления перспективных решений компании Syssoft.