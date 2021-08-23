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«Яндекс» и МГУ открывают специализацию по анализу данных

«Яндекс» и МГУ объявили об открытии специализации по анализу данных и машинному обучению на механико-математическом факультете. Выпускники смогут работать аналитиками, разработчиками и исследователями машинного обучения в ведущих IT-компаниях и лабораториях. Программа вдохновлена опытом Школы анализа данных «Яндекса» (ШАД).

Совместная учебная программа по data science и машинному обучению рассчитана на студентов 2-6 курсов механико-математического факультета Московского государственного университета. Программа подготовит специалистов как для работы в индустрии, так и для научной деятельности. Выпускники смогут работать исследователями машинного обучения, разработчиками и аналитиками в ведущих IT-компаниях и лабораториях.

В 2021/22 учебном году на факультете будет создана совместная учебная группа. По результатам отбора в нее зачислят до 40 студентов второго курса специалитета отделения «Математика». В течение года они будут проходить четыре спецкурса в дополнение к основной программе обучения. Осенний семестр будет посвящен анализу данных на Python, основам теории вероятностей и математической статистики. Весной студенты будут изучать машинное обучение и прикладную статистику.

Лучшие из них, прошедшие все 4 спецкурса, начнут учиться по межкафедральной специализации «Теория и практика Data Science» в следующем учебном году. Программа вдохновлена опытом Школы анализа данных Яндекса и сочетает практику с сильной теоретической базой. В течение четырех лет - с 3 по 6 курсы - студенты будут изучать различные области и приложения анализа данных, современные методы и концепции машинного обучения, подходы к работе с разными типами данных: текстами, изображениями, речью.

«Программа новой специализации устроена особым образом: серьезная математическая подготовка позволит студентам освоить самые сложные концепции машинного обучения. За четыре года они не только приобретут практические навыки, но и смогут подступиться к тем вызовам, которые стоят сейчас перед теорией глубинного обучения. Выпускники смогут сделать выбор, хотят ли они работать в индустрии или будут заниматься наукой, — комментирует Елена Бунина, генеральный директор Яндекса в России, профессор мехмата МГУ. — Для нас эта учебная программа особенная: МГУ — альма-матер многих сотрудников Яндекса. Разработать совместную программу, применив здесь опыт Школы анализа данных Яндекса и реальных проектов компании, — это большой шаг в развитии нашего сотрудничества».

Отбор на спецкурсы начнется 23 августа. Чтобы присоединиться к группе, нужно заполнить анкету и написать мотивационное письмо. Прием заявок продлится до 5 сентября. В этот же день второкурсникам предстоит пройти онлайн-тест: в нем будут задания по математическому анализу, линейной алгебре и дискретной математике (они соответствуют программе первого курса специализации «Фундаментальная математика»), а также задачи на программирование. Чтение спецкурсов начнется 13 сентября.

Яндекс сотрудничает с МГУ с 2012 года. На прошедшем ПМЭФ компания и университет подписали соглашение о реализации научно-исследовательских проектов, которые направлены на цифровизацию обучения и поддержку молодых ученых.

Партнерские программы с вузами — одно из направлений работы Академии Яндекса. Яндекс развивает сотрудничество с ними с 2007 года. Бакалаврские и магистерские программы открыты во многих университетах: МГУ, МФТИ, УрФУ, НГУ, СПбГУ, РЭШ, НИУ ВШЭ, ИТМО, ЕУ и других.

Владимир Бахур

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