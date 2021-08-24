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Infowatch Arma и ЧЭАЗ подписали заявление о совместимости своих флагманских решений

Infowatch Arma (входит в ГК Infowatch) и компания ЧЭАЗ подписали официальное заявление о совместимости программно-технического комплекса АСУ ТП цифровых подстанций «Квант-ЧЭАЗ» (ПТК «Квант-ЧЭАЗ») и программно-аппаратного комплекса (сертифицированного промышленного межсетевого экрана с системой обнаружения вторжений) Infowatch Arma Industrial Firewall 3.5.

Деятельность электротехнического холдинга ЧЭАЗ сфокусирована на комплексном подходе к строительству и внедрению защищенных систем электроснабжения на предприятиях энергетики и промышленности с соблюдением ФЗ №187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Наиболее эффективным путем достижения этой цели является встраивание средств защиты информации еще на этапе производства цифровых подстанций.

По результатам испытания на совместимость было установлено, что указанные продукты совместимы, а Infowatch Arma Industrial Firewall может использоваться для защиты информации в качестве межсетевого экрана и системы обнаружения вторжений для ПТК «Квант-ЧЭАЗ». Технический директор ИПК МПРЗА ЧЭАЗ Николай Паршиков отметил: «Мы понимаем важность обеспечения защиты информации на объектах электроэнергетики, особенно систем автоматизации цифровых подстанций. Для специалистов очевидно, что объекты электроэнергетики особенно критичны для нормального функционирования нашего государства и поэтому должны быть защищены от вредоносных информационных воздействий. Понимая это, мы не только проектируем наши системы в соответствии с требованиями ФСТЭК России, но и настраиваем систему защиты информации для облегчения внедрения и простоты эксплуатации».

Обеспечение выполнения положений ФЗ №187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» гарантируется сертификатом соответствия программного комплекса Infowatch Arma Industrial Firewall требованиям ФСТЭК России по 4 уровню доверия, требованиям к межсетевым экранам типа «Д» 4 класса защиты (ИТ.МЭ.Д4.ПЗ) и СОВ уровня сети 4 класса защиты (ИТ.СОВ.С4.ПЗ).

«Сегодня для многих очевидно, что функции безопасности должны не только выполняться наложенными средствами защиты информации, сколько быть встроенными в сами автоматизированные системы. Мы ставим высокий приоритет задачам по встраиванию наших технологий по защите информации в системы автоматизации наших коллег и надеемся, что в дальнейшем степень взаимной интеграции будет только увеличиваться», – сказал технический директор Infowatch Arma Игорь Душа.

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