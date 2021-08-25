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Новый медицинский цифровой диагностический центр от «СбермедИИ»

Компания «СбермедИИ» (входит в экосистему «Сбера») объявляет о запуске медицинского цифрового диагностического центра (MDDC) с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Разработка объединяет на единой платформе более 50 продуктов и решений «СбермедИИ», а также других компаний экосистемы «Сбера» и партнёров, среди которых умный помощник врача «ТОП-3», «КТ Лёгких», «КТ Инсульт» и многие другие.

MDDC создан для помощи врачам в постановке диагнозов и принятии врачебных решений на основании данных первичного приёма, инструментальной и лабораторной диагностики. На платформе врачи смогут получить консультации и помощь по широкому спектру направлений: терапия, кардиология, радиология, онкология, хирургия, стоматологические исследования. Воспользоваться услугами «цифрового консилиума» могут клиники по всей стране.

Врачи клиник, подключившихся к MDDC, в онлайн-режиме могут направлять на «цифровой консилиум» данные исследований, которые автоматически обрабатывается алгоритмами ИИ и передаются соответствующему врачу-специалисту для верификации и формирования заключения. При этом на обработку алгоритмами ИИ понадобится не более 3 минут. Время верификации врачом-консультантом MDDC зависит от сложности случая и может составить от 15 минут и более.

«MDDC позволит клиникам по всей стране обеспечить доступ к компетенциям врачей «узких» специальностей, а также увеличить эффективность и скорость постановки диагнозов вне зависимости от места нахождения пациента и клиники. Синергетический эффект от объединения сервисов на платформе MDDC позволит врачам, в том числе в регионах, получить бесшовный доступ к спектру цифровых решений для здравоохранения, в которых используется искусственный интеллект», – сказал Игал Зак, генеральный директор «СбермедИИ».

В рамках MDDC также действуют цифровые аналоги клинико-диагностической, патоморфологической, гистологической лабораторий, где, как и в «физических» лабораториях, могут обрабатываться результаты КДЛ (клинико-диагностических лабораторных исследований), а также снимки, срезы гистологических исследований и т. п. Платформа может быть встроена в медицинские информационные системы и рабочие станции врачей и стать единым окном для клиник и лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) страны. Передача исследований происходит с использованием защищённых каналов связи ViPNET. Врачам предоставляются стандартизованные формы отчётов по исследованиям. Общение проходит в защищённом мессенджере ЛПУ, который является неотъемлемой частью MDDC.

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