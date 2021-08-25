CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интеграция Бизнес-приложения ИТ в госсекторе
|

Правительство Новосибирской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Новосибирской области заключило соглашение о сотрудничестве с разработчиком российского офисного пакета «Р7-Офис». Документ со стороны правительства подписал первый заместитель губернатора Юрий Петухов.

Соглашение нацелено на реализацию задач национальной программы «Цифровая экономика РФ». По условиям соглашения разработчик будет тесно сотрудничать с властями региона в области цифровизации области, импортозамещения ПО и по другим направлениям.

В рамках предоставления отечественного софта пользователи получат доступ к полнофункциональному и совместимому со всеми популярными форматами пакету офисных программ, включая редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций, средства просмотра изображений и видео, платформу для совместной работы, а также органайзер с календарем и почтовым клиентом.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Росатом» будет оценивать репутацию поставщиков на российском ПО вместо софта Microsoft

Власти дадут «Ростелекому» 220 миллионов на информирование россиян о коронавирусе

Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября

«Ситроникс» превратился в космическую компанию

Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года

МВД строит ИТ-систему на основе ИИ для раскрытия серийных преступлений

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Выбираем цветное МФУ для дома до 20 000 рублей: 7 лучших моделей

Вместо шариков: лучшие игры для смартфона для развития интеллекта

Что делать, если вам досталась SIM-карта с чужим номером телефона: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Сенсация 2021: экзотический тетракварк опять меняет представления об устройстве мира

Астрономы раскрыли секрет энергетического кризиса Юпитера

Машина скорой помощи в супер-микроволновке: революция в дезинфекции
Показать еще