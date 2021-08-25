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Sitronics Group приобрела компанию «Спутникс»

Sitronics Group, дочерняя компания АФК «Система», вошла в капитал российской частной компании «Спутникс», производящей нано- и микро-спутники, космические компоненты и технологии.

«Спутникс» работает на рынке малых космических аппаратов, специализируясь на спутниках массой от 1 до 200 кг. После покупки Sitronics Group планирует предоставлять и развивать цифровые сервисы на основе данных с низкоорбитальных спутников для широкого круга заказчиков.

«Ключевые тренды на космическом рынке – миниатюризация и удешевление аппаратов. Мировой рынок нано- и микроспутников в ближайшие несколько лет будет расти быстрыми темпами. Спрос на сервисы и услуги на основе спутниковых данных будет только расти, причем в большей степени у коммерческих компаний. Мы планируем, что приобретение «Спутникс» позволит выйти на международный рынок малых космических аппаратов и занять значительную долю российского рынка», - сказал Председатель Совета директоров Sitronics Group, управляющий партнер АФК «Система» Алексей Катков.

На основе цифровых данных, получаемых со спутников, функционируют автоматические идентификационные системы в судоходстве (англ. AIS) и в гражданской авиации (англ. ADS-B). Малые космические аппараты могут оснащаться системами, обеспечивающими радиолокационные снимки Земли, инфракрасными и мультиспектральными камерами, оптическими системами с различной разрешающей способностью. С помощью спутников с низких орбит можно также вести замеры концентрации различных газов в атмосфере.

«Приобретение выводит собственные разработки Sitronics Group на качественно иной уровень и дает нам огромное преимущество при создании новых для российского рынка сервисов, уменьшая долю зависимости от иностранных поставщиков космических данных. Применяя собственные спутники, мы усиливаем наши решения в сфере морского судоходства и навигации. Также мы сможем полноценно внедрять сервисы геоаналитики и космического мониторинга, как для решения актуальных государственных задач контроля климатических изменений, раннего выявления лесных пожаров, незаконных вырубок, оценки уровня загрязнения атмосферы, мониторинга сельскохозяйственных угодий, так и для решения задач бизнеса», - прокомментировал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

«Для компании «Спутникс» это новый и важный этап в развитии, и эта сделка позволит нам совместно реализовать много интересных и полезных проектов как в России, так и для иностранных заказчиков», - сказал генеральный директор «Спутникс» Владислав Иваненко.

Владимир Бахур

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