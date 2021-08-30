Бизнес-единица «Россия» компании VEON представила результаты за 2 квартал 2021 года

После успешного начала года основные усилия «Билайн» по-прежнему направлены на улучшение показателей операционной деятельности и повышение общего качества обслуживания клиентов, в том числе за счет дальнейшего проникновения 4G и улучшения цифровых сервисов.

Во втором квартале 2021 года «Билайн» продемонстрировал уверенную положительную динамику, как в показателях общей выручки год к году, так и в показателях сервисной выручки и EBITDA, а также отметил рост абонентской базы как год к году, так и квартал к кварталу. Мы ожидаем, что в течение года Билайн продемонстрирует положительную динамику показателей сервисной выручки.

Общая выручка показывает уверенный рост на 6,2% год к году во втором квартале 2021 года, достигнув 69 596 млн. руб. Это обусловлено увеличением продаж абонентского оборудования год к году. Обнадеживает и рост сервисной выручки в мобильном сегменте (+1,6% год к году), а также продолжающийся рост выручки в фиксированном сегменте «Билайн» (+8,6% год к году), а также в сегменте B2B (+15,3% год к году). Улучшение показателей сервисной выручки в мобильном сегменте во многом связано с успешным распространением 4G-сервисов среди абонентской базы «Билайн».

«Билайн» продолжил внедрять меры по борьбе с ненужными клиентам услугами контент-провайдеров. Это оказало положительное влияние на NPS и квартальный отток абонентов, который снизился на 3 п.п. год к году во 2 квартале 2021 года и составил 10,8%. В мобильном сегменте сервисная выручка от B2B продолжает уверенно расти, тогда как B2C по-прежнему требует пристального внимания руководства в оставшейся части года.

В фиксированном сегменте сервисная выручка продолжила расти, продемонстрировав во 2 квартале 2021 года увеличение на 8,3% год к году, поскольку клиенты продолжали активно пользоваться услугами Домашнего интернета. Абонентская база клиентов ШПД увеличилась на 7% год к году.

«Билайн» продолжил уделять особое внимание развитию корпоративного бизнеса, результатом которого стал рост выручки сегмента B2B на 15% год к году во 2 квартале 2021 года. В этом квартале «Билайн» продолжил расширение портфеля предложений за счет новых цифровых сервисов и решений в ответ на растущий запрос клиентов на решения системной интеграции.

Для расширения своих технических возможностей в сфере облачных решений «Билайн Бизнес» запустил новое облачное решение в партнерстве с платформой Yandex.Cloud. Кроме того, выручка от решений с использованием Big Data (сервисы для сегмента B2B на основе обработки больших массивов данных) увеличилась на 60,8% год к году, в основном за счет выручки от услуг в сфере рекламных технологий, которая выросла на 170% год к году.

Абонентская база «Билайн» выросла на 0,6% год к году во 2 квартале 2021 года, что было обусловлено рядом инициатив, среди которых ускорившееся строительство сети, клиентоцентричные продуктовые предложения и защита клиентов от некачественных контентных сервисов.

«Билайн» успешно увеличивает в России собственную базу абонентов 4G, которая выросла во 2 квартале 2021 года на 20,5% год к году, чему способствовал рост пользования высокоскоростным мобильным интернетом.

Число активных пользователей сервиса «Билайн ТВ» во 2 квартале 2021 года выросло до 2,7 млн. в месяц (на 16% год году), что обусловлено запуском расширенного контентного предложения, а также таргетированных сервисов на основе усовершенствованной рекомендательной системы.

«Билайн» продолжает уделять много внимания развитию продаж в онлайн-каналах. Число активных пользователей приложения самообслуживания «Мой Билайн» выросло на 13% год к году, что отражает усилия компании по переходу к цифровой модели общения со своими клиентами и партнерами.

Показатель EBITDA увеличился на 2,2% год к году, что было обусловлено, в первую очередь, ростом показателей сервисной выручки, а также увеличением продаж абонентского оборудования, что отчасти компенсировало рост затрат на содержание и эксплуатацию сети и коммерческих расходов.

Капитальные затраты без учета лицензий и капитализированной аренды (показатель Operational Capex) выросли на 22,4% год к году во 2 квартале 2021 года. Соотношение капитальных затрат к выручке (показатель Capex Intensity) составило 29,3%, что отражает по-прежнему высокий уровень инвестиций в развитие сети во 2 квартале 2021 года.

«Билайн» увеличил количество 4G-сайтов на 15,3% год к году во всех российских регионах, стремясь создать современную инфраструктуру высокого качества, готовую к внедрению новых технологий. В июне 2021 года «Билайн» объявил о старте совместного проекта с другими телеком операторами, направленного на высвобождение радиочастотного спектра в диапазонах, приемлемых для сетей 5G.