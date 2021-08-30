Более 13 тыс. человек присоединится к «Академии Яндекса» в новом учебном году

Более 13 тыс. человек присоединится к «Академии Яндекса» в 2021 учебном году.



«Академия Яндекса» — это бесплатный образовательный проект для тех, кто увлекается ИТ и хочет развиваться в этой области. Он включает в себя — лицей «Академии Яндекса», совместные учебные программы компании с вузами-партнерами и школу анализа данных «Яндекса».

Лицей «Академии Яндекса» (ранее — «Яндекс.лицей») — бесплатные двухлетние очные курсы по программированию для талантливых школьников. С 30 августа до 10 сентября учащиеся 8–10 классов могут подать заявку на поступление на сайте проекта и пройти тестирование. Ребят, успешно прошедших первый этап, ждет собеседование с опытным преподавателем. В этом году в лицее «Академии Яндекса» будут учиться около 12 тыс. человек из более чем 160 городов России и Казахстана.

На первом курсе ребята изучают основы Python — языка программирования, востребованного как в ИТ-компаниях, так и в научной среде. Второй курс посвящен промышленному программированию. Ученики пробуют свои силы в разработке веб-приложений, чат-ботов, пользовательских интерфейсов.

Абитуриенты, которые хотят связать своё будущее с ИТ, могут поступить на совместные образовательные программы «Яндекса» и ведущих университетов России. «Яндекс» развивает сотрудничество с вузами с 2007 г. Бакалаврские и магистерские программы открыты во многих вузах, среди которых МГУ, МФТИ, УрФУ, НГУ, СПбГУ, НИУ ВШЭ, ИТМО, ДВФУ, ЕУ. По итогам приемной кампании этого года осенью на первые курсы зачислят более 1 тыс. студентов.

Новый учебный год начнется и в школе анализа данных «Яндекса». В 2021–2022 гг. в ней будут учиться более 400 человек. Программа ориентирована на студентов и выпускников, которые хотят стать специалистами мирового уровня в области data science. Выпускники ШАД работают разработчиками, аналитиками и исследователями в крупных ИТ-компаниях, в том числе в «Яндексе», и занимаются научной работой в России и за рубежом. Новый набор начнется в апреле 2022 г.

«Мы развиваем «Академию Яндекса» так, чтобы увлеченные люди по всей стране с разным уровнем подготовки могли получить доступ к современному, ориентированному на практику и бесплатному ИТ-образованию. Наш проект помогает передавать опыт и видение «Яндекса» множеству людей, стремящихся к актуальным знаниям: школьникам, студентам и молодым специалистам. В предстоящем учебном году с нами будут учиться более 13 тыс. человек», — сказала Елена Бунина, генеральный директор «Яндекса» в России.