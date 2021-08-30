«Т1 Консалтинг» подводит итоги хакатона по поиску прорывных идей для создания CRM нового поколения

«Т1 Консалтинг» — один из российских лидеров по созданию CRM-решений для компаний Enterprise-сегмента — подводит итоги первого в своей истории хакатона.

Офлайн-соревнование команд разработки позволило бизнесу собрать «киллер-фичи» – нестандартные идеи для развития собственного продукта «Т1 Консалтинг» – платформы «Т1 CRM». Кроме того, хакатон помог протестировать продуктовые гипотезы в формате MVP и познакомиться с интересными командами и отдельными специалистами с необычным опытом и новыми компетенциями.

Призовой фонд 500 тыс. руб. разделили три команды-победителя.

Лучшим было признано предложение рекомендательной системы для оптимизации стратегий взаимодействия с клиентом, коллектив-разработчик занял первое место. На втором месте оказались создатели МL-помощника для продавца с персонализированными рекомендациями по клиентам. Третье место – у дизайнеров скриптов и интерактивных подсказок для сотрудников колл-центров.

Сбор заявок на хакатон стартовал в июле 2021 г. За месяц кампании поступило более 170 предложений. С каждым из них работала команда менторов. Ими выступили Юрий Мацыгин, руководитель бизнес-юнита CRM «T1 Консалтинг», product owner «Т1 TalentForce» Виктор Финк, product owner «Т1 Watchman» Дмитрий Шохалевич, Александр Гогин, эксперт по продукту «T1 CRM», сотрудники практики CRM «T1 Консалтинг» и Дмитрий Пучков, в качестве приглашенного эксперта.

Менторы хакатона предварительно отобрали 26 лучших идей, авторов которых пригласили на состязание в столицу. До финала дошли 18 команд с общим числом участников 90 человек, из Москвы, Подольска, Ульяновска, Зеленодольска, Санкт-Петербурга, Томска, Орла, Ногинска. Непосредственно на хакатоне они прорабатывали идеи под руководством экспертов.

«Мы ставим целью разработать лучший продукт – сделать отечественную CRM-систему 2.0, которая может превзойти мировых лидеров, занимающих сегодня 30% рынка. Рынок CRM-систем емкий, но новшества и инновационные разработки на нем появляются редко. Мы хотим завоевать доверие инвесторов и найти лучших специалистов в сообществе. Это в том числе позволяют сделать хакатоны, проведение которых мы планируем сделать регулярной практикой», — отметил Юрий Мацыгин, директор департамента CRM «Т1 Консалтинг».

Хакатон стартовал 21 августа. На второй день хакатона участники презентовали жюри свои идеи в формате питчей — презентации MVP. Критериями оценки решений были выбраны: рыночный потенциал, уровень проработки решения, насколько комплексный прототип и функционал заявили участники. В состав жюри вошли эксперты ГК «Т1», «Т1 Консалтинг» и приглашенные персоны:

Илья Забегаев , директор департамента стратегии «МТС Банка»;

, директор департамента стратегии «МТС Банка»; Стелла Святская , сооснователь агентства Slayers;

, сооснователь агентства Slayers; Денис Должиков , директор по маркетингу «Т1»;

, директор по маркетингу «Т1»; Дмитрий Сухамера , директор по инновациям «Т1 Консалтинг»;

, директор по инновациям «Т1 Консалтинг»; Павел Одинец, HR-бизнес-партнер «Т1 Консалтинг».

«Т1 Консалтинг», стремясь соответствовать имиджу амбициозной ИТ-компании, нацелена поддерживать интересные идеи и молодых разработчиков и запускает практику хакатонов. Новые идеи и новые люди – то, что нужно отрасли, чтобы интенсивно двигаться вперед. Около двухсот заявок и идей от разработчиков – это значимая креативная подпитка – мощный драйвер. Уверен, что и участники хакатона получили ценный экспертный фидбек, а лучшей наградой, помимо денежного приза, станет включение их находок в продукт компании», — отметил Кирилл Булгаков, управляющий директор «Т1 Консалтинг».

«Многие и правда соскучились по публичным мероприятиям и старались выложиться по максимуму. Было много команд, кто хотел сделать очень технологичное решение с применением самых современных технологий, как следствие обилие идей с чат-ботами, применением ML и облачных сервисов. Но в состав призеров по решению судей вошли команды, которые не только предложили изящное технологическое решение, но в первую очередь доказали применимость для решения актуальных бизнес-задач», — отметил Дмитрий Сухамера, директор по инновациям «Т1 Консалтинг», член жюри хакатона.

«Особенность этого хакатона в том, что его заказчиком выступила российская ИТ-компания, которая стремится предложить рынку инновационные решения. Необычной была и тематика. CRM – всем знакомый и понятный продукт, и эта привычность стала вызовом для хакатона. Возможность участия получили как независимые разработчики, так и те, чьей профессиональной деятельностью является разработка модулей для существующий CRM. Участники, не стесненные рамками, предлагали множество идей», — рассказала Анастасия Атькина, руководитель оператора хакатона — агентства Hack Agency Russia.

Возможность участия получили как независимые разработчики, так и те, чьей профессиональной деятельностью является разработка модулей для существующий CRM

Все участники хакатона были награждены памятными дипломами, получили обратную связь от экспертов компании, смогли обсудить потенциальное сотрудничество с «Т1 Консалтинг».