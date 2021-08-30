В ОЭЗ «Технополис Москва» запускают курс обучения для специалистов ЖКХ

Обучение новым технологиям в сфере коммунального хозяйства стартует в ОЭЗ «Технополис Москва», сообщил ее генеральный директор Геннадий Дегтев.

Курс по компетенции «Автоматизация водоснабжения» к новому учебному году подготовили Московский государственный образовательный комплекс (МГОК) и компания «Приводная техника». Он включен в программу состязаний профессионального мастерства Worldskills.

«Курс стал еще одним примером создания нового продукта на основе кооперации между организациями, работающими на территории столичной ОЭЗ. В него входит теория, которую преподают в МГОК, и практические занятия с использованием стендов с оборудованием компании «Приводная техника». ОЭЗ «Технополис Москва» поддерживает образовательные инициативы участников технологического сообщества как в области подготовки инженерных кадров, так и в обучении современным производственным профессиям», – отметил Геннадий Дегтев.

По словам генерального директора компании «Приводная техника» Дмитрия Краснова, совместная работа с МГОК ведется уже больше года и закреплена соглашением, подписанным в декабре 2020 г.

«В рамках этой совместной работы в ноябре 2021 г. будет представлен пилотный стенд по компетенции «Мехатроника», который позволит обучающимся отрабатывать практические навыки работы с мехатронной системой – сборку узлов, программирование, управление. Его основу составит оборудование НТЦ «Приводная техника», в том числе, частотный преобразователь ProfiMaster PM 150A и ряд механических редукторов. Новый стенд разработан совместно со специалистами образовательного комплекса на производственных площадках в ОЭЗ «Технополис Москва». В дальнейшей перспективе планируется серийный выпуск данных стендов для системы среднего профессионального образования», – сказал Дмитрий Краснов.

Компания «Приводная техника» разработала для студентов МГОК учебную программу по таким актуальным специальностям как робототехника, мехатроника и энергосбережение. Она рассчитана как на студентов, так и на уже состоявшихся специалистов.

Чтобы присоединиться к образовательным программам необходимо обратиться в приемную комиссию МГОК.