Венчурный фонд МТС инвестирует 120 миллионов рублей в платформу клиентских данных KonnektU

МТС объявляет о подписании обязывающего соглашения об инвестициях корпоративного венчурного фонда МТС в платформу управления клиентскими данными KonnektU. Объем инвестиций МТС в раунде А составит 120 миллионов рублей.

Привлеченные средства KonnektU планирует направить на развитие платформы и инструментов анализа данных, а также на расширение каналов продаж и усиление команды.

KonnektU — CDP-платформа для сбора и работы с клиентскими данными из разных информационных и маркетинговых каналов и их агрегирования в единый профиль для персонализации маркетинга и медиаоптимизации с применением алгоритмов ML и методов BigData. Клиентам платформы также доступны решения для запуска промокампаний, автоматизации программ лояльности, сервисы по директ-маркетинговым коммуникациям, таргетингу и аналитике. Для обогащения клиентского профиля к KonnektU подключено более 50 CRM, DSP, e-mail, трекинговых, рекламных платформ и других поставщиков данных, что позволяет существенно увеличить скорость внедрения и снизить стоимость рекламных кампаний.

Услугами KonnektU пользуются ведущие российские и международные компании из сфер FMCG, DYI, e-commerce, ритейла, авто, недвижимости, девелопмента и рекламы. В 2020 году с помощью сервисов платформы было реализовано около 250 промокампаний и программ лояльности, в базах данных клиентов KonnektU содержится более 60 миллионов ID потребителей.

«KonnektU является одним из лидеров российского CDP-рынка и предоставляет клиентам широкий набор сервисов, в том числе возможность работы с мобильными операторами. Мы наблюдаем геометрический рост спроса на сбор и обработку доступных данных о потребителях для улучшения клиентского опыта и прогнозируем ежегодный рост отрасли в среднем на 35% в ближайшие пять лет. МТС и KonnektU имеют множество вариантов для партнерства, в частности, мы рассматриваем возможность подключения к платформе рекламных сервисов МТС на основе Big Data», - прокомментировал руководитель венчурного фонда МТС Ислам Мидов.

«Партнерство с таким технологическим лидером как МТС позволит текущим и новым клиентам KonnektU получить доступ к технологиям и возможностям обработки больших данных, расширенной аналитике. Совместно с МТС мы планируем создавать новые продукты и сервисы, позволяющие анализировать поведение потребителей в онлайн и офлайн каналах, выстраивать персональные коммуникации для повышения эффективности диджитал-компаний клиентов», — отметил основатель и генеральный директор KonnektU Александр Рагозин.