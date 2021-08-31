Более 140 команд из 70 стран приедут в Москву на финал ICPC

Ключевое событие осени 2021 г. в сфере спортивного программирования впервые в своей истории пройдёт в Москве. С 1 по 6 октября Московский физико-технический институт (МФТИ) при поддержке Министерства цифрового развития, Министерства образования, Правительства Москвы, а также компаний-партнёров примет старейшее и самое престижное из командных ИТ-соревнований мира — финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC.

Финал ICPC 2021 в Москве объединит финалистов этого и предшествующего годов: уже сейчас зарегистрировались 426 программистов в составе 142 команд. Они встретятся на главной площадке в Центральном выставочном зале «Манеж».

«Для нас большая честь принять в Москве лучших молодых программистов из разных стран, которые в будущем обещают стать лидерами мировой ИТ-индустрии. Мы надеемся, что в этом году среди победителей будут и российские команды — по результатам прошлых соревнований они выиграли наибольшее число медалей — 75, 33 из которых золотые», — отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин.

Чемпионат ICPC можно назвать Олимпийскими играми мира информационныхтехнологий: только в этом году в нём приняли участие почти 60 тыс. лучших молодых программистов из 104 стран мира, и только около 1% сильнейших вышел в финал. Более чем 300 тыс. программистов, ставших участниками чемпионатов ICPC прошлых лет, составляют элиту мировой цифровой индустрии и работают в ведущих международных технологических компаниях. Во время финала команды из трёх человек в течение пяти часов будут соревноваться в логике, скорости и стратегии, определяя оптимальные решения для 8-12 уникальных алгоритмических задач разной степени сложности. Решение предполагает написание кода на одном из языков программирования. Побеждает команда, справившаяся с максимальным количеством заданий в рамках установленного времени.

«Мы ожидаем, что более 1,5 тыс. гостей и участников финала посетят площадки мероприятия. У нас будет прямая трансляция и те, кто не будут лично присутствовать в Москве, смогут увидеть финал в прямом эфире. Также в „Манеже“ пройдёт деловая программа. Участники команд смогут встретиться с выпускниками ICPC и поговорить с ними о том, как они пришли к победе в чемпионате, а также как построить успешную карьеру и запустить собственные проекты в бизнесе и науке. Также тренеры команд поделятся опытом интеграции занятий по спортивному программированию в учебный план университетов», — отметил директор финала ICPC 2021 в Москве, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский.