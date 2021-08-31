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Фонд «Сколково» и Accenture приглашают на конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста»

16 сентября 2021 года Accenture совместно с Фондом «Сколково» проведут конференцию с участием лидеров рынка cloud computing, где впервые будут представлены результаты масштабного исследования облачной практики в России, а также реальные бизнес-кейсы и определены главные векторы развития отрасли.

Конференция «Облака и бизнес: новые точки роста» пройдет в Москве, в Инновационном центре «Сколково» в онлайн- и офлайн-форматах и соберет более 400 участников: топ-менеджеров компаний, специализирующихся на cloud-решениях, отраслевых экспертов и журналистов деловых и отраслевых СМИ.

Спикеры конференции:

  • Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково»;
  • Вартан Диланян, генеральный директор Accenture в России и Казахстане;
  • Денис Сериченко, член совета директоров в России, директор по технологической политике Microsoft;
  • Мария Григорьева, управляющий директор Accenture Technology в России;
  • Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор ИТ-кластера Фонда «Сколково»;
  • Андрей Биветски, генеральный директор SAP Labs;
  • Дмитрий Руденко, руководитель SAP-практики Accenture в России;
  • Ольга Соколова, генеральный директор Linxdatacenter;
  • Евгений Филатов, руководитель направления Intelligent Cloud & Infrastructure Accenture в России;
  • Сергей Дутов, директор по развитию и индустриальным партнерам ИТ-кластера Фонда «Сколково»;
  • Борис Шойхет, директор департамента облачных технологий Softline;
  • Тобиас Регенфус, управляющий директор Accenture;
  • Жамиля Каменева, директор по развитию и инновационным партнерам Accenture;
  • Нукри Башарули, генеральный директор Aggregion.

Ключевыми темами конференции станут облачные технологии и бизнес-возможности, которые получают компании от их применения. Как переходить в облако быстрее и дешевле? Как легко выводить новые продукты на новые рынки? Как использовать облака в качестве базы цифровой трансформации? Об этом будут говорить эксперты на конференции.

Всего в программе мероприятия запланировано три пленарные сессии, 12 круглых столов и выступления 45 спикеров.

Основные темы круглых столов:

  • Использование облаков в финансовом секторе и ритейле;
  • Облачные решения для логистики;
  • Облака в промышленности;
  • Технические барьеры при миграции в облака;
  • Кибербезопасность облаков;
  • Регуляторные риски и риски при работе с пользовательскими данными;
  • Американские вендоры против китайских вендоров;
  • И другие.

К участию в качестве партнеров и спикеров приглашены компании: «Яндекс», Mail.ru, SberCloud, «Ростелеком», МТС, Google, AWS, Microsoft, «Ланит», Softline, 1С, Salesforce, Blue Yonder, «Цифра», Honeywell, Aveva, Wonderware, Jet, КРОК, Arenadata, X5, ВТБ, Газпромбанк, Leroy Merlin.

Подробности и регистрация на сайте: https://cloudbusiness.sk.ru/

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