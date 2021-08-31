«М.видео-Эльдорадо» прогнозирует рекордные продажи ноутбуков в преддверье нового учебного года

Группа «М.видео-Эльдорадо» зафиксировала в августе 2021 г. повышенный интерес к ноутбукам перед началом нового учебного года. Розничные продажи категории на российском рынке за август, по оценке компании, составят порядка 350 тыс. устройств, что повторит рекорд, установленный годом ранее. Каждый четвёртый ноутбук приобретается в «М.видео» или «Эльдорадо».

Компьютерная техника, аксессуары к ней и периферия становятся одними из обязательных пунктов в списке подготовки к новому учебному году для школьников и студентов. 2020 г. стал одним из рекордных с точки зрения спроса на компьютерную технику в связи с переходом большой части россиян на дистанционную работу и учёбу, и в августе 2021 г. рекордные объёмы сохраняются второй год подряд. По сравнению со средними показателями июня-июля спрос на ноутбуки в сезон «подготовке к школе» вырос на 30-35%.

В августе 2021 г. порядка 35% продаж в штуках пришлось на ноутбуки до 35 тыс. руб., около 30% – на 35-55 тыс. руб., сегмент 55-85 тыс. руб. занял 22%, наиболее производительные и премиальные модели из верхнего диапазона от 85 тыс. руб. – 13% (что больше, чем вдвое относительно прошлого года). Около 65% штучных продаж приходится на устройства с размером экрана от 15 до 16 дюймов. В число наиболее популярных производителей в количественном выражении на российском рынке вошли HP, Lenovo, Asus, Acer, Apple и Honor.

Руководитель департамента «Домашний офис и фото» группы «М.видео-Эльдорадо» Олег Резников сказал: «В преддверии нового учебного года мы расширили ассортимент более доступных ноутбуков и предложили различные скидки, повышенный кэшбэк и рассрочку, чтобы необходимые девайсы были ещё выгоднее. В наших сетях спрос на модели с необходимыми для работы и учёбы техническими характеристиками по оптимальной цене в августе вырос в 1,5 раза. Наибольшую активность потребители продемонстрировали именно в последние недели месяца по возвращении из отпуска или дачи. Кроме ноутбуков, мы также отмечаем повышенный спрос на ПК, мониторы (могут дополнить ноутбук) и оргтехнику, а также периферию – клавиатуры, мыши и гарнитуры».