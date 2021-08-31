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Назначен президент компании «Связной»

Компания «Связной» объявляет о кадровых изменениях. Евгений Давыдович, ранее занимавший пост президента компании, покидает свой пост. Должность президента компании займет Максим Онищенко.

Максим Онищенко обладает более чем 15-летним стажем работы в крупнейших международных и российских компаниях на руководящих позициях.

Максим окончил Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева по специальности «Автоматизация систем управления». С 2003 года работал в компании Procter&Gamble, где прошел путь от менеджера по работе с ключевыми клиентами до регионального управляющего. В период с 2011 до 2018 года продолжал успешную работу на различных должностях в компании «Магнит», в том числе управление форматом розницы компании, «Магнит Косметик». В последние же годы, Максим возглавлял бизнес торговой сети «Табрис».

В новой должности Максим будет вести "Связной" к достижению новых целей, реализовывая стратегию компании.

«Стать частью команды профессионалов, компании с богатой историей и огромным потенциалом для меня важный этап карьеры. И главной нашей целью по-прежнему будет завоевание любви и доверия наших покупателей» — комментирует Максим Онищенко, президент компании «Связной».

Евгений Давыдович, ранее занимавший пост президента компании, покидает компанию и в ближайшей перспективе сосредоточится на собственных бизнес-проектах.

«За прошедшие почти два года нам с командой удалось достичь тех результатов, которые компании достигают в перспективе 3-5 лет. «Связной» - это компания, которая никогда не стоит на месте, компания, которая всегда движется вперед и добивается поставленных высот. Можно уйти из Связного, но Связной навсегда останется с тобой», — комментирует свой уход Евгений Давыдович.

Владимир Бахур

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