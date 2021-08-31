CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Назначен руководитель департамента информационной безопасности Syssoft

Руководителем департамента ИБ в компании Syssoft назначен Дмитрий Ковалев. Его профессиональный опыт в отрасли превышает десять лет.

«Назначение Дмитрия — логичный и ожидаемый шаг для усиления экспертизы команды. Предстоит масштабная работа по трансформации ИБ-департамента: стратегическое планирование работы с вендорами, формирование портфеля передовых комплексных решений, глубокая работа с заказчиками и усиление партнерств с рядом компаний. Речь идет о выстраивании полноценной экосистемы технологий для защиты ИТ-инфраструктуры малого, среднего и крупного бизнеса», – комментирует назначение Илья Пантелеев, генеральный директор компании Syssoft.

Всю свою карьеру Дмитрий занимается информационной безопасностью, имеет глубокую экспертизу в реализации комплексных проектов, сервисных контрактов и построении управляемых сервисов в сфере ИБ. К команде Syssoft Дмитрий присоединился в 2021 году.

«Приоритетной задачей на ближайшее время является реализация сложных комплексных и сервисных проектов ИБ, — говорит Дмитрий Ковалев. — Мы продолжим усиливать техническую и технологическую экспертизу. Это позволит нам расширить перечень решаемых бизнес-задач и подтвердить не только статус проверенного поставщика ИБ решений, но интегратора и сервис провайдера».

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти резко ужесточили правила закупок. Госорганам запретили зарубежные серверы и ПК

РБК внезапно решил продать Ru-Center

Топ-менеджера Cisco посадили в тюрьму за «откаты»

В России начали выпускать материнские платы на Intel дешевле, чем в Китае. Станут ли они «отечественными»?

Из «Связного» уволился президент-ветеран

Чтобы ставить в смарт-карты импортные чипы, власти переведут их на балльную систему

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Детские умные часы: хиты продаж

Лучшие полностью беспроводные наушники: выбор ZOOM

Техника для дачи: помощники для настоящего отдыха

Показать еще

Наука

Образцы лунного грунта раскрывают тайну магнитного щита Луны

Астрономы узнали, как накормить черную дыру

Люди могут заново заселиться на Землю после апокалипсиса — ученые знают способ
Показать еще