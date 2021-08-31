«Руссофт»: софтверные компании стали чуть лучше оценивать условия ведения бизнеса в России

Руководители софтверных компаний в целом позитивно оценили произошедшие за 2020 г. изменения. Об этом CNews сообщили в ассоциации российских разработчиков программного обеспечения «Руссофт».

Средний балл по всем параметрам, характеризующим условия ведения бизнеса, повысился в 2021 г. до 2,91, тогда как все предыдущие четыре года составлял 2,86. Данный показатель рассчитывается по оценкам софтверных компаний, которых ассоциация «Руссофт» опрашивает в рамках собственного ежегодного исследования. Его повышение произошло, несмотря на обострившуюся за год проблему дефицита кадров и пандемию, которая чаще негативно влияла софтверный бизнес, чем позитивно.

Достижение среднего балла 2,91 говорит о том, что в среднем условия ведения бизнеса в России оцениваются респондентами как «почти удовлетворительные» (3 балла из 5 соответствуют оценке «удовлетворительно»). Такой уровень не все готовы считать значительным достижением. Однако нужно учитывать то, что бизнес всегда будет критически относиться к тем условиям, в которых работает. Кроме того, оценка «хорошо» не может быть достигнута в обозримом будущем по объективным причинам — прежде всего, потому, что для одной из самых важных проблем для софтверных компаний — для кадрового дефицита, которая является глобальной — окончательного решения никто пока не предложил.

Наконец, главное — это не абсолютная величина среднего балла оценки, а имеющийся прогресс. А он за 10 лет значительный: оценка условий ведения бизнеса выросла с 2,58 в 2011 г. до 2,91 в 2021 г. При этом ее снижение наблюдалось только в 2016 г., что оказалось реакцией на экономический кризис 2015 г.

Если рассматривать оценку условий по отдельным параметрам за 5 последних лет и 5 предыдущих лет (так нивелируются случайные колебания), то улучшение в оценке условий ведения бизнеса не было отмечено только в сфере «Защиты прав интеллектуальной собственности». И это тоже понятно, поскольку активная фаза борьбы с пиратством на внутреннем рынке прошла чуть раньше, а впоследствии каких-либо изменений в этой сфере не происходило.

Если судить по оценкам респондентов, то в сравнении с предыдущим годом наибольший прогресс в 2020 г. был достигнут по таким параметрам как «Государственная поддержка в сфере ИТ» и «Налоговая система». Существенный подъем произошел и в сфере «Наличия современной инфраструктуры», что, скорее всего, связано с почти отсутствующим ростом ставок на аренду офисных помещений (в долларовом выражении они даже существенно снизились). Многолетние наблюдения определили высокую зависимость изменения стоимости аренды и оценок «Наличие современной инфраструктуры».

Ухудшение оценки параметра «Обеспеченность кадрами и система образования» произошло на фоне рекордного прироста совокупной численности персонала софтверных компаний (что является результатом увеличения в вузах страны количества бюджетных мест по ИТ-специальностям, достигнутого ИТ-индустрией 5-7 лет назад). Неудовлетворенность компаний в 2020 г. связана с тем, что потребность в кадрах выросла еще больше.

Вадим Сабашный, генеральный директор компании «Ланит-Терком» (входит в группу «Ланит», член ассоциации «Руссофт»), сказал: «Основное, с чем пришлось столкнуться ИТ-отрасли, как, впрочем, и всем остальным отраслям, – это пандемия. Но, на мой взгляд, она стала стимулом, которого недоставало в последние годы. Изменилась работа с сотрудниками – больше никто не боится «удаленки» – стало больше доверия и меньше микроменеджмента. Цифровая трансформация общества уже произошла – люди стали больше доверять ИТ–решениям для удаленной работы, а средства командной работы стали использоваться активнее, в том числе за пределами ИТ-отрасли».

Поскольку в 2020 г. из-за пандемии было невозможно даже планировать зарубежные маркетинговые мероприятия, закономерно снизилась оценка соответствующей поддержки государством международного маркетинга.

В 2021 г. респонденты получили возможность прокомментировать в свободной форме данную ими оценку «Государственной поддержке в сфере ИТ». Этой возможностью воспользовалось 69% опрошенных компаний, что является очень хорошим показателем, если учесть преобладание среди участников исследования небольших предприятий, которым, как правило, сложно давать корректные полноценные оценки государственным органам из-за отсутствия регулярного взаимодействия с ними.

Если структурировать все комментарии, то получится, что чаще всего респонденты упомянули в позитивном ключе «Налоговый маневр» (23,3% респондентов). Еще 4,4% считает, что действия правительства, в целом, правильные. Стоит отметить, что удовлетворены получением грантов 2,9% респондентов. Это немного, но не все респонденты смогли вспомнить о получении грантов их компаниями. К тому же, гранты, в любом случае, могут быть доступны только небольшому кругу компаний. Если посчитать, что грантовая поддержка только начала по-настоящему работать, то почти 3% получивших их компаний является неплохим показателем.

«Нельзя не отметить налоговый маневр, понижающий страховые взносы, а также ставку налога на прибыль для ИТ-компаний. Это однозначно повышает конкурентоспособность отрасли и помогает расти. Если говорить, о росте и развитии, то здесь позитивным изменением стала программа грантовой поддержки от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Уверен, для многих компаний это может стать колоссальным плацдармом», — сказал Павел Гуральник, генеральный директор компании ISPsystem (входит в «Руссофт»).

В то же время, до идеала еще далеко. 14,1% опрошенных компаний считают, что «льготы – это хорошо, но не всем доступны» или, что «для нас нет никакой поддержки». Следует отметить, что подобного недовольства совсем нет со стороны крупных опрошенных компаний, имеющих оборот более 1 млрд руб.

Бюрократию, которая мешает работать и является барьером, упомянули 3,9% респондентов, но затрудняет работу она, конечно, намного большему кругу компаний. Судя по всему, компании привыкли к сложности исполнения существующих процедур, и низкая значимость этой проблемы для респондентов связана с тем, что сложность преодоления административных барьеров не имеет явного тренда на увеличение.

Кроме того, стоит отметить, что 1,9% опрошенных руководителей компаний не довольны темпами и характером импортозамещения.

Претензий к Правительству по поводу решения кадровой проблемы никто в комментариях не высказывал, но можно предположить, что еще не все возможное в этой сфере в последние годы было сделано. Резервы для увеличения предложения хорошо подготовленных специалистов существуют, но они еще даже не определены, а потому о том, насколько они велики, можно только гадать.