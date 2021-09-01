«Росэлектроника» открыла первый инженерный класс в Челябинске

Челябинский радиозавод «Полет» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») открыл на базе академического лицея №95 первый в Челябинске инженерный класс. Кроме профильного изучения технических дисциплин, школьники на практике познакомятся с инженерными специальностями, изучат производственный процесс на предприятии, а лучшие из них смогут получить возможность пройти целевое обучение в высшей школе электроники и компьютерных наук Южно-уральского государственного университета (ЮУрГУ).

В новом учебном году в академическом классе будут заниматься 25 десятиклассников. На базе лицея ребята получат образование по естественно-научному профилю инженерной направленности. Занятия будут проводить опытные педагоги ЮУрГУ. В лаборатории вуза ребята также смогут работать над проектами в рамках дополнительного образования.

Инженеры ЧРЗ «Полет» будут проводить со школьниками практические занятия, подготовленные на основе реальных проектов предприятия в области создания новейшего аэродромного оборудования.

«Символично, что первый инженерный класс в Челябинске открыт в Год науки и технологий. Сегодня нашей приоритетной стратегической задачей является активное привлечение талантливой молодежи в научную деятельность. Я глубоко убежден, что технологический прорыв будет обеспечен, если мы начнем растить будущих инженеров со школьной скамьи. Чем раньше ребенок приобщается к техническому творчеству, тем больше шансов, что после получения соответствующего образования он станет хорошим инженером, конструктором, технологом. На «Полете» в рамках развития социальной политики мы активно работаем над внедрением новых форматов дополнительного образования. Открытие профильного инженерного класса – важнейшее звено в цепочке подготовки высококлассных специалистов, которые в будущем станут определять научно-технологический потенциал предприятия», – отметил генеральный директор ЧРЗ «Полет» Александр Нестеров.

Инициатива организации инженерного класса была реализована ЧРЗ «Полет» (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника») при поддержке Южно-уральского государственного университета.