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«Ростелеком» и южнокорейская Naretrends будут совместно развивать сервисы для цифровизации АПК

«Ростелеком», российский интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, и южнокорейская Naretrends, специализирующаяся в области точного земледелия, подписали меморандум о взаимопонимании по поводу сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в сельском хозяйстве. Стороны договорились об изучении возможностей развития ИКТ в сфере агропромышленного комплекса (АПК) для последующего заключения договора.

Меморандум определяет широкий спектр совместной деятельности. Так, стороны примут участие в разработке проекта по развитию умного сельского хозяйства с использованием систем управления, мониторинга и анализа данных на базе ИКТ, интернета вещей, интеллектуальных датчиков и платформы интеллектуальной обработки больших данных. Предполагается создание инфраструктуры для внедрения в России технологий точного земледелия с автоматическим управлением тепличных хозяйств («умная ферма»).

В перспективе планируется разработка программного решения для оценки и моделирования развития сельскохозяйственных культур с использованием потоковой обработки данных. Стороны займутся обработкой данных для ситуационного мониторинга. Сформированные из них массивы информации смогут применяться для построения предикативных моделей с использованием технологий машинного обучения и Big Data.

Еще одно направление деятельности — создание информационных систем сбора данных в сфере сельского хозяйства для формирования единого цифрового пространства, что поможет трансформировать бизнес-процессы производства и управления.

Компания Naretrends займется взаимодействием с заказчиками, разработкой решений и координацией предпродажных процессов с «Ростелекомом», участием в процессе внедрения решений и др. «Ростелеком» будет оказывать техническую поддержку, а также выполнять конкретные задачи на стадии внедрения проектов.

АПК — одно из приоритетных направлений, для решения задач в котором «Ростелеком» необходимыми компетенциями: отраслевой экспертизой, широкой сетью дата-центров, телекоммуникациями. Компания имеет большой опыт предоставления государственных услуг, реализации интеграционных и инфраструктурных проектов, а также масштабируемых инновационных решений в области сельского хозяйства.

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